彰化醫院這科賠本廿多年 新冠疫情兩年賺回來

衛福部彰化醫院今天歡慶成立五十四周年，並表揚院內選拔的最推薦醫師與最配合單位，院長曾孔彥期勉彰化醫院全體醫護人員善盡公醫職責，作彰化縣公共醫療服務的最強後盾。

韓氏樂團、溪湖鎮婦女會、姐姐妹妹健康操等團隊表演，為院慶大會揭開序幕。副縣長洪榮章致詞說，彰化醫院和他、縣長王惠美同年，期許永遠充滿為民服務的活力。曾孔彥邀洪榮章、衛生局長葉彥伯、埔心鄉長張乘瑜、埔心鄉長當選人張佩瑩、縣議員陳玉姬、縣議員當選人劉珊伶等來賓一齊切生日蛋糕，慶祝彰化醫院「生日快樂」。

曾孔彥說明彰化醫院過去54年來的發展，包括陸續強化醫療團隊，21年前從彰化市遷建埔心鄉，形塑失智照護、兒童早療、胸外照護、癌症治療、復健治療等五大特色醫療，近年啟動重大外傷病患的完整胸外照護，縮短恢復時程，為癌症病人建置上億元的最新精準立體放射治療，建構專屬的復健科病房，以吞嚥攝影及多樣化的器材，設計病人個別化治療活動。

「彰化醫院連續廿多年賠本做防治胸腔內科疾病，過去兩年一次賺回來。」曾孔彥說完，全場哈哈大笑，他強調這是開玩笑卻也真實反映全球COVID-19疫情嚴峻，彰化醫院全力投入收治及防疫，成立3處集中檢疫所，設置新冠肺炎康復整合門診，並辦理居家視訊、交通車送藥到府等服務，善盡公醫責任。