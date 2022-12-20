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南投子弟學製茶年餘 紅玉紅茶獲日月潭紅茶頭等獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學餐旅系大三生邱振嘉製茶的情景。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系大三生邱振嘉製茶的情景。圖／大葉大學提供

大葉大學餐旅管理學系三年級學生邱振嘉的家族製茶，被祖父鼓勵繼承家業，因此從大二起學製茶和參賽，成功調製具薄荷與肉桂兩種香氣的紅玉紅茶，榮獲2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽臺茶十八號種組頭等獎。

2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽，吸引全國400多件作品參加，評審根據滋味、香氣、外觀、水色等進行評比，僅前3％可獲評頭等獎，大葉大學餐旅系學生邱振嘉學製茶才一年就能夠獲得好成績，師長都認為相當不容易。

邱振嘉的家族經營製茶廠，祖父從茶業改良場退休，一直鼓勵孫子學製茶。雖有家學淵源，邱振嘉仍「易師而學」，先了解自己有多少實力，再請大葉大學烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授陳俊華指導製茶和改善缺點，製茶有很多不為外人道的「秘技」，邱振嘉反覆練習，用參賽增進實力，第一次參加松柏嶺春茶比賽不幸失敗，這次參加2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽，因控制茶葉萎凋階段的溫度與溼度，維持品質，成功製作出具有薄荷香氣與肉桂香的紅玉紅茶。

指導老師陳俊華今天表示，南投縣魚池鄉是知名的紅茶產地，魚池鄉農會舉辦2022地方特色茶日月潭紅茶評鑑競賽，鼓勵茶農生產優質紅茶，只要是設籍魚池鄉，或是茶園、製茶廠、茶業營業商號在魚池鄉，都可以參加賽事，邱振嘉虛心接受指導，好學不倦，是致勝的關鍵。

大葉大學餐旅系學生邱振嘉（前排坐者）與老師、同學分享得獎喜悅。圖／大葉大學提供
大葉大學餐旅系學生邱振嘉（前排坐者）與老師、同學分享得獎喜悅。圖／大葉大學提供

日月潭 大葉大學

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