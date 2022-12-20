快訊

便宜日圓沒了？台銀現金匯價升回0.23字頭、創7個月新高價

獨／曾因貪汙遭判刑停職 竹市首屆市長給高虹安「這忠告」

南投「竹夢」親子公園開工 設施豐富要讓兒童玩不停

中央社／ 南投縣20日電
南投縣政府持續打造親子共融公園，竹山鎮「竹夢」親子公園20日舉行開工祈福儀式，南投縣長林明溱（右）、南投縣長當選人許淑華（左）出席。 中央社／南投縣政府提供
南投縣政府持續打造親子共融公園，竹山鎮「竹夢」親子公園20日舉行開工祈福儀式，南投縣長林明溱（右）、南投縣長當選人許淑華（左）出席。 中央社／南投縣政府提供

南投縣政府持續打造親子共融公園，竹山鎮「竹夢」親子公園今天開工，設施規劃鞦韆遊戲區、天旋地轉遊戲場、沙坑遊戲區等，讓兒童透過溜、走、爬等探索樂趣，明年11月完工。

竹山鎮第一公墓公告禁葬滿10年，為提供更多親子遊憩空間，縣府將公墓轉型並以「竹」為意象主軸，斥資新台幣5000萬元打造「竹夢」親子公園，今天舉行開工祈福儀式，南投縣長林明溱、25日即將就任的南投縣長當選人許淑華等人出席，工程預計明年11月完成。

林明溱致詞表示，竹山鎮人口眾多，是南投縣重要鄉鎮之一，縣府持續在人口較多的鄉鎮尋找合適土地規劃親子共融公園，埔里福興、竹山竹夢親子公園陸續開工，草屯親子公園工程也完成招標，相信完成後將提供小朋友更安全、舒適遊憩環境，屆時歡迎帶小孩來玩。

許淑華說，竹山地區家長都非常期待有更合適休憩環境，竹子是竹山特色產業，因此，親子公園以竹為主題設計，縣府將依各鄉鎮市需求持續規劃更多親子遊樂設施，讓小朋友就近玩樂，且不分年齡皆可使用。

縣府建設處發布資料表示，竹夢親子公園以竹為環境意象，考量安全、美觀、主題及維護簡易性，打造一座「竹夢之林」遊戲場，設施包含竹筍雙塔滑梯、攀爬網、旋轉飛盤、彈跳網、沙坑遊戲區、鞦韆遊戲區、清洗區、滑索遊戲區等，滿足不同年齡兒童。

親子 許淑華 南投

延伸閱讀

許淑華新團隊微調5人 水利署前署長王瑞德任南投副縣長

南投選舉補助款許淑華獲460萬元 他保證金飛了

許淑華碩士論文須修正 逢甲大學：明年1月底前完成

女力崛起！中彰投雲首長都女性 許淑華盼緊密合作

相關新聞

南投子弟學製茶年餘 紅玉紅茶獲日月潭紅茶頭等獎

大葉大學餐旅管理學系三年級學生邱振嘉的家族製茶，被祖父鼓勵繼承家業，因此從大二起學製茶和參賽，成功調製具薄荷與肉桂兩種香...

南投「竹夢」親子公園開工 設施豐富要讓兒童玩不停

南投縣政府持續打造親子共融公園，竹山鎮「竹夢」親子公園今天開工，設施規劃鞦韆遊戲區、天旋地轉遊戲場、沙坑遊戲區等，讓兒童...

台中好米為國爭光 「米．食味分析鑑定賽」奪特優秀賞

全球規模最大、日本最具權威的稻米競賽「米．食味分析鑑定競賽」，今年共有5280件稻米參加評比，台中烏日農友林凡閔以台南1...

台中藝術亮點串聯 跨年夜活動一起倒數

迎接2023年的到來，台中市文化局今天表示，台中市藝術亮點串聯各行各業，其中有旅宿業藝術亮點舉辦跨年活動，歡迎大家同歡倒...

台中麗寶樂園跨年夜 330秒煙火秀迎新年

迎接2023年，麗寶樂園渡假區舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，有熊仔、琳誼、原子少年團等藝人演出，還有摩天輪動畫秀，吸...

台中豐原八寶圳大排染紅嚇壞民眾 中市府查獲開罰

台中市豐原區豐東路上慈濟公園旁八寶圳大排溝，日前被染成「鮮紅色」，相當驚悚。台中市環保局接獲陳情後，派員前往稽查，查獲從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。