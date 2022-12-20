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台中好米為國爭光 「米．食味分析鑑定賽」奪特優秀賞

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市農業局長蔡精強恭賀農民林凡閔(左4)、烏日區農會總幹事張漢強(右2)。圖／台中市政府提供
中市農業局長蔡精強恭賀農民林凡閔(左4)、烏日區農會總幹事張漢強(右2)。圖／台中市政府提供

全球規模最大、日本最具權威的稻米競賽「米．食味分析鑑定競賽」，今年共有5280件稻米參加評比，台中烏日農友林凡閔以台南16號米，勇奪「都道府縣・海外地域代表」組特別優秀賞，台灣米再獲國際大賽殊榮，為國爭光。

中市農業局表示，林凡閔農友原從事廣告工程，種稻不過十餘年，但相當重視過程與細節，並堅持「注重品質、不追求產量」及「少肥減藥、冷藏鮮碾」的管理理念，產出優良品質稻米，是競賽常勝軍。

賽程採三階段評鑑，包含檢測參賽米食味值與等級、測定白米味度值，兩階段總分達160分以上，才得以進30位評審試吃、感官品評的第三階段。今年共有39名參賽者入圍，最後由林凡閔以台南16號米勇奪特別優秀賞殊榮。

台中市稻米主要產區分布在大甲、大安、外埔、清水、龍井、烏日及霧峰區，位處大安溪、大甲溪及烏溪灌溉區域內，氣候環境適宜、土壤肥沃，每年兩期作，水稻種植面積2萬3000公頃，年產量達15萬公噸。

農業局說明，未來將持續輔導稻農朝「安全、高品質及環境友善」方向栽種國產米，及強化因應氣候變遷的應變能力及精進栽培管理技術，提升稻米品質，讓世界看見台灣，也讓台中躍上國際。

台中烏日農友林凡閔以台南16號米，參賽「米．食味分析鑑定競賽」，奪「都道府縣・海外地域代表」組特別優秀賞，為國爭光。圖／台中市政府提供
台中烏日農友林凡閔以台南16號米，參賽「米．食味分析鑑定競賽」，奪「都道府縣・海外地域代表」組特別優秀賞，為國爭光。圖／台中市政府提供

稻米 台南 氣候變遷 台中市

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