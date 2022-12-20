台中豐原八寶圳大排染紅嚇壞民眾 中市府查獲開罰

台中市豐原區豐東路上慈濟公園旁八寶圳大排溝，日前被染成「鮮紅色」，相當驚悚。台中市環保局接獲陳情後，派員前往稽查，查獲從事紙類加工作業的業者，因貯色桶破裂，導致汙染八寶圳，除責令業者將廠內小溝堵住，避免汙染擴大，再將溝內汙染物清除，市府已依違反水汙染防治法，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

豐原慈濟公園旁八寶圳大排溝，原本清澈的大排被染成鮮紅，宛如「血流成河」，民眾懷疑有不肖業者在偷排汙水，隨即通報環保局到現場稽查。

環保局到現場發現水流湍急、水位極低，高低落差大不利於勘查，但稽查人員仍抽絲剝繭，循跡證往上游處追查污染源，最後於豐原區豐勢路一段附近，見一家工廠側邊排放紅色廢水，進廠後查獲業者貯色桶破裂，未妥善防範，汙染八寶圳影響水體品質，現場也立即命業者堵住小溝流出，避免汙染持續發生。