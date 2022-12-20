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台中食農教育成果發表 扎根幼兒、盼激盪新火花

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市今辦理食農教育成果發表會，邀請教師與產官學界專家，對食農教育有興趣者齊聚一堂，彼此交流。圖／台中市豐原區農會提供
台中市今辦理食農教育成果發表會，邀請教師與產官學界專家，對食農教育有興趣者齊聚一堂，彼此交流。圖／台中市豐原區農會提供

台中市豐原區農會今辦理「111年台中市食農教育成果發表會」，現場邀請從幼兒園、國高中教師到產官學界專家，所有對食農教育有興趣者齊聚一堂，彼此交流，將食農教育文化扎根幼童，激盪出新火花。

台中市農業局主任秘書陳柏宏表示，食農教育正式立法後，各級農會及學校持續辦理豐富多元的食農教育活動，藉此成果發表會的辦理，得以互相交流，讓台中市食農教育更臻完美。

主辦單位豐原區農會總幹事蔡森揚表示，豐原區農會自2016年起執行食農教育計畫，感謝各級學校的協助和幫忙，共同讓學生對於農業與食物更認識，也培養成就感及自信心。

台中市教育局主任秘書郭明洲期許，未來能持續配合政府政策共同努力推動。

台中市首次辦理食農教育成果發表會，講師群由校級單位、農會單位、以及產業實務單位等，包括：東之寶幼兒園、豐原區瑞穗國小、豐原國中、豐原高中、豐原高商，大雅區農會、台中市農會、霧峰區農會、清水區農會，豐原長青元氣學堂、台中市鄉村永續生活發展協會、禾豐田食等，透過多面向的實際分享，達到產官學研界的深刻交流。

與會民眾表示，希望未來繼續辦理相關活動，讓食農教育能紮根於幼童，有助於國家未來發展。

台中市今辦理食農教育成果發表會，邀請教師與產官學界專家，對食農教育有興趣者齊聚一堂，彼此交流。圖／台中市豐原區農會提供
台中市今辦理食農教育成果發表會，邀請教師與產官學界專家，對食農教育有興趣者齊聚一堂，彼此交流。圖／台中市豐原區農會提供

食農教育 農會 台中市

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