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台中藝術亮點串聯 跨年夜活動一起倒數

中央社／ 台中20日電
迎接2023年的到來，台中市文化局20日表示，台中市藝術亮點以「多據點、廣結盟」的方式，串聯大台中各行各業，其中有旅宿業者舉辦跨年派對活動，歡迎大家同歡倒數，迎接新的一年到來。 中央社／台中市文化局提供
迎接2023年的到來，台中市文化局20日表示，台中市藝術亮點以「多據點、廣結盟」的方式，串聯大台中各行各業，其中有旅宿業者舉辦跨年派對活動，歡迎大家同歡倒數，迎接新的一年到來。 中央社／台中市文化局提供

迎接2023年的到來，台中市文化局今天表示，台中市藝術亮點串聯各行各業，其中有旅宿業藝術亮點舉辦跨年活動，歡迎大家同歡倒數，迎接新的一年到來。

文化局發布新聞稿表示，藝術亮點以「多據點、廣結盟」的方式，串聯大台中各行各業，不僅能結合民間各項資源，對店家業者來說也是強力的宣傳，歡迎大家在歲末之際來台中市藝術亮點感受不一樣的節慶氛圍。

文化局指出，例如星月大地景觀休閒園區與星享道酒店等藝術亮點都有跨年活動，星月大地有草地音樂會，可以體驗草地親子互動及品嚐主廚特色餐點，還可以欣賞跨年煙火；而星享道則安排電音發光派對，邀請知名DJ同歡，並寄一封信給未來的自己，一起跨年倒數為新的一年許下心願。

為了讓旅客體驗結合多重跨年玩法，星月大地景觀休閒園區特助陳玫蒨表示，今年推出「星月嗨FUN跨年夜」活動，規劃草地音樂會、跨年煙火秀、草地親子互動、主廚特色餐點等4大主題，跨年夜舉辦「大地BBQ」，希望讓旅客在2022年最後一天與最重要的人甜蜜蜜共同迎接新的一年。

星享道酒店公關經理蔡洛如說，今年的電音發光派對，有別於以往的屋頂派對，特別選在1樓星饗道國際自助餐廳舉行，安排業界知名DJ前來同歡，現場提供各類飲品、美食，邀請大家一起跨年倒數。

跨年 文化局 台中市

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