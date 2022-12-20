冬季流感疫情漸升溫 南投縣公費流感疫苗僅剩4000餘劑

近日氣溫驟降，日夜溫差大，新冠本土疫情升溫，流感病毒也蠢蠢欲動，疾病管制署公布上周新增3例流感併發重症個案，其中3例死亡個案皆為65歲以上長者，南投衛生局表示，接種流感疫苗是預防流感重症最有效的方法，南投縣目前流感疫苗僅剩4000餘劑，即將用罄，籲民眾及早接種產生抵抗力，免於受到流感病毒侵襲。

南投衛生局表示，每年10月至次年3月適逢流感高峰期，今年全縣公費流感疫苗已接種13萬6000餘人，僅剩4000餘劑，呼籲尚未接種者--6個月以上至12歲兒童，請家長攜帶健保卡及兒童手冊；50歲以上成人請攜帶健保卡，儘速前往本縣103家流感疫苗合約院所接種疫苗，若為未滿9歲的兒童，初次接種應接種2劑，2劑間隔4周以上，及早接種產生抵抗力。

局長陳南松說，12月1日起，中央放寬室外配戴口罩政策，呼吸道傳染病蠢蠢欲動，尤其是流感病毒傳染力強，每個年齡層均可能被流感病毒侵襲，感染後容易併發重症（如心肌炎、腦炎、肺炎...等），嚴重時造成死亡，特別是6歲以下幼童、65歲以上長者及罹患慢性病患者屬於高風險族群，而接種流感疫苗是預防流感重症最有效的方法。