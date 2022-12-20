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在地職人／施麗梅製春仔花40載 就怕沒人傳承

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
鹿港藝師施麗梅傳承春仔花，整理出24支與節慶相關傳統纏花樣式。記者林敬家／攝影
鹿港藝師施麗梅傳承春仔花，整理出24支與節慶相關傳統纏花樣式。記者林敬家／攝影

台灣早期只要家中有喜事，女性常會佩戴春仔花，現在社會春仔花式微，幫丈夫相館生意的施麗梅學做春仔花送給到丈夫相館拍照的新娘，40多年來投入教學，73歲的她說，一想到春仔花無法延續就很難受。

施麗梅丈夫設在鹿港的照相館已停業了幾年，她卻始終坐在正對店門口的位置製作春仔花。她說，春仔花是用紙片、細鐵絲為底，用繡線纏出立體花朵造型，她主要做閩南式纏花，都是手工完成，因為作工繁瑣，有時一個春仔花就耗費一整天。

施麗梅保留婆婆時代的春仔花，也留下母親送給她的春仔花。她說，春仔花不僅是朵吉祥花飾，還有深厚意涵；像新娘的春仔花上有四顆石榴，代表雙雙對對、多子多孫，春仔花是傳遞愛與祝福的信物，值得收藏。

施麗梅表示，年輕世代的春仔花市場相當有限，但為了傳承，她開班授課多年，光是一隻老虎春仔花就試做4、50種版本才敢教學。她想方設法推廣，把春仔花轉化成多變的藝術造型，並搭配服飾與戲偶，到校園教學推廣。

施麗梅近年與推廣布袋戲的「三昧堂」合作，2017年在「時間女神」戲偶鑲綴300朵鳯凰花，巡迴展後，春仔花受到矚目，作品還上敦睦艦隊到帛琉文化外交。

丈夫 婆婆 帛琉

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