靜宜主辦中區「永續智慧創新黑客松決賽」 參賽隊伍歷年最高

「2022永續智慧創新黑客松決賽」在靜宜大學登場，由全台最具規模由16家企業主共同出題及評選，共1295位學生透過所學專業及創新構想提出解決方案，靜宜副校長王孝熙表示，今年以「聯合國17項永續發展目標SDGs」為主題，約400件提案報名，參賽團隊來自39所大學、154個系所，歷經激烈評選有106件提案脫穎而出進入決賽。

王孝熙指出，邁入第三屆的「永續智慧創新黑客松」競賽，規模是歷年最大，也創下參賽隊伍最多紀錄，在跨校、跨域交流中，激盪創新的技術及想法，並設計符合產業需求的解決方案，攜手打造友善共好的社會。

靜宜管院院長謝存瑞表示，為培育青年學子銜接未來就業所需能力，並激盪跨領域創新思維，靜宜管理學院、資訊學院結合中部地區8所大學校院的優勢專業與特色，聯合舉辦「2022永續智慧創新黑客松」競賽。

參賽學生在有限時間內，挑戰智慧與醫療管理、智慧物聯網應用、獨居長者的智慧生活、創意商品設計、偏鄉照護永續經營、永續發展的商業創新模式等16個企業主題。

懷抱推廣歷史文化熱情的林本堂股份有限公司董事長林俊明表示，文化傳承需要「產品」，否則會很費力，期望透過「創意商品設計」競賽，瞭解年輕人的提案與創意，將宮保第的優雅之美，介紹給更多遊客認識。

擔任創意商品設計組評審，亞洲大學創意商品設計學系主任龍希文說，學生參賽前要先瞭解個案的歷史故事，才能貼近企業實務需求；獲獎同學是肯定，但過程中同儕互相的學習與精進，必能獲得更多創意與收穫。

台灣主婦聯盟生活消費合作社，以「健康與福祉的消費者需求」為題，總經理溫昆庭說，學生想像力豐富，在競賽過程中提供多元宣傳平台及智慧取貨架等創意，期望透過學生的發想與建議，帶領更多年輕人加入主婦聯盟行列。

瀚錸科技董事長許勝雄說，在簡報中感受到學生的專業與創意，很多想法是當初企業團隊命題時想像不到的，尤其學生將科技聯結生活，具未來發展性，他提醒學生透過課程、學習及各類競賽，更瞭解商務模式及創造企業核心的優勢策略。

參賽的靜宜大學張珈瑜說，他們團隊「驚奇四超人」由四位大四生所組成，簡報主題為「一個新型態飯店可以永續發展的超能力」，此次最大收穫是將所學專業發揮於實務競賽中，也與各校不同領域高手切磋學習，受益無窮，並儲備未來踏入職場的能量。