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台中會展中心西側延宕 王美花承諾：重估財務明年3月報院

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立委楊瓊瓔今邀集經濟部長王美花，會勘台中會展中心進度。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔今邀集經濟部長王美花，會勘台中會展中心進度。記者劉柏均／攝影

台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。立委楊瓊瓔今邀會勘，經濟部長王美花承諾，明年3月底前完成財務調整評估，送行政院審查；副市長黃國榮表示，將跨部會全力配合。

台中會展中心分兩棟建物。東側由中市府自籌88億，工程已近70%，預計2025年營運；另西側由中央出資42.52億元，委外營運，市府出地興建，未來租金分潤，共有4460攤位。

行政院長蘇貞昌批中市府，會展中心桃園、台南皆將完工營運，但台中西側展覽館42億元「毫無進展」；中市府積極爭取，立法院經濟委員會今至台中，考察會展中心進度。

王美花表示，2018年時評估經費的42億元，現因工料雙漲，承諾於3月底前完成財務評估，送至行政院審查；會展中心西側「權利金分配」，市府要求49%，較同計畫桃園、台南多。王美花提到，經濟部一視同仁；副市長黃國榮表示，將跨部會全力配合。

台中工具機零組件公會理事長許文憲等業者也指出，不論中央地方如何分配，只要儘速興建完成；台中需求至少5000席攤位，而會展中心周遭配套建設，也盼能同時規畫。

楊瓊瓔指出，台中正快速發展中，許多建設與規劃都需中央支持，第二期會展中心西側預算需求，也獲中央正面回應，盼中央地方建立長期合作管道，持續溝通協調，共同帶動經濟發展。

張峯源表示，目前東、西兩區會展中心，共有4460席攤位，周圍更有預備空地可做臨時攤；另會展中心旁有68地號，正啟動BOT程序，未來將有飯店、商場等建設；交通部分，一旁則有水湳轉運中心，捷運橘線，未來也會透過空中廊道，嫁接各點，方便行人通行。

立委楊瓊瓔指出，台中正快速發展中，許多建設與規劃都需中央支持盼中央地方建立長期合作管道，持續溝通協調，共同帶動經濟發展。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔指出，台中正快速發展中，許多建設與規劃都需中央支持盼中央地方建立長期合作管道，持續溝通協調，共同帶動經濟發展。記者劉柏均／攝影
台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。記者劉柏均／攝影
台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。記者劉柏均／攝影
台中經發局長張峯源表示，會展中心旁土地啟動BOT程序，未來將有飯店、商場等建設，也會透過空中廊道，嫁接各點，方便行人通行。記者劉柏均／攝影
台中經發局長張峯源表示，會展中心旁土地啟動BOT程序，未來將有飯店、商場等建設，也會透過空中廊道，嫁接各點，方便行人通行。記者劉柏均／攝影
台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。記者劉柏均／攝影
台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。記者劉柏均／攝影
台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。經濟部長王美花承諾，3月底前完成財務調整評估，送行政院審查。記者劉柏均／攝影
台中會展中心西側因工料雙漲，權利金分配未共識，進度延宕。經濟部長王美花承諾，3月底前完成財務調整評估，送行政院審查。記者劉柏均／攝影

行政院 王美花 楊瓊瓔 台中市

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