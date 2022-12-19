二林鎮代會整合成功 泛藍陣營也將積極培養接班人

彰化縣五合一選舉結束，部分鄉鎮市民代表會忙著正、副主席人選，二林鎮民代表會反向操作，主席洪敏綺和夫婿許杰霖在臉書公開，為了終結黨爭與對立的惡耗，毅然下定決心「成功不必在我」，已跟多名鎮代協調，願意推選許秀治擔任下屆鎮代會主席、洪佑擔任副主席。

地方泛藍陣營今天表示，先前已有鎮代會整合，為2026鎮長選舉布局的消息，洪敏綺和許杰霖雖是無黨籍，但泛藍陣營仍期待2026年有接班人，近日將建議國民黨縣議部積極培養人才從政。

洪敏綺的夫婿許杰霖當過兩屆鎮代，8年前當選第二任鎮代時被推選為鎮代會主席，4年前退出選舉，改由洪敏綺代夫出征，順利當選也被推選為鎮代會主席。值得一提的是，許杰霖和洪敏綺先後競選鎮代會主席，當屆都與許秀治各得6票平手，兩次都抽籤決定誰當鎮代會主席，許秀治都手氣不好抽輸。這次洪敏綺（28歲）順利連任下屆鎮代，和夫婿許杰霖共同商議並找其他鎮代共同推舉許秀治當鎮代會主席。

許杰霖和洪敏綺在臉書發出公開信，標題為「融和地方．開創新局．展望未來．榮耀二林」，文中是以許杰霖為第一人稱寫道「『敏綺和我』拜訪多位當選代表也獲得其他代表們的同意及肯定，為了二林長期的人文祥和、經濟繁榮，更為了迎接鄉親觀望對立惡耗整合的期待，我們絕對不能再把黨爭對立惡耗延續留給下一代子弟，所以我們毅然而然下定決心，…我和各位代表同仁選擇急流勇退一致決定推選『許秀治』當主席『洪佑』當副主席。」

許杰霖的助理代為對外回應，中科二林園區發展中，許多大廠進駐，二林繁榮指日可待，實在沒有內耗的本錢，許杰霖和洪敏綺認為「成功不必在我」作出這樣的決定，一起促進二林發展。

二林政壇人士指出，從這一次五合一選舉可看出，政黨政治逐漸凌駕地方派系，再者是二林地區選票傾向認同年輕人，增強年輕世代參政的企圖心，2026地方選舉將有更多年輕世代出馬，或許是政二代，或許是這四年內政黨培養的人才，二林政界樂見年輕人關心政治，願意為地方謀福利。