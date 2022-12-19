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居民不再「呷飯攪沙」 濁水溪揚塵日自59天降到年僅兩天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
經濟部水利署第四河川局獲第五屆政府服務獎，獲得「社會關懷服務」項目優選，水利署署長賴建信與第四河川局團隊一起分享榮耀與喜悅。圖／四河局提供
經濟部水利署第四河川局獲第五屆政府服務獎，獲得「社會關懷服務」項目優選，水利署署長賴建信與第四河川局團隊一起分享榮耀與喜悅。圖／四河局提供

這幾天東北季風大作，濁水溪下游出海口居民已明顯感受不再「呷飯攪沙」，兩岸水塘聚集大量黑面、白面琵鷺等冬候鳥，證明抑制溪岸揚塵成功，經濟部水利署第四河川局獲得第五屆政府服務獎的「社會關懷服務」項目優選，今天下午領獎。

國家發展委員會今（19）日下午在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，行政院蘇貞昌院長頒獎表揚，水利署署長賴建信與第四河川局團隊一起分享榮耀與喜悅。

四河局局長李友平被邀請在頒獎典禮分享經驗，他表示，濁水溪下游揚塵災害嚴重，尤其颳起東北季風，居民自嘲「呷飯攪沙」，揚塵也連帶造成交通安全、農耕種植困難等問題，為解決百年風沙問題，首先要傾聽在地聲音、學習先人智慧，藉由中央攜手地方的跨機關合作成立共治平台，運用群醫會診方法結合水利、土壤、植栽、森林、生態、管理等各專業領域專家參與，透過NbS自然解方、管理措施科技監控及淨零碳排等手段，同時媒合企業台塑公司與居民一起把沙漠變綠洲。

他指出，根據監測，濁水溪揚塵事件日數由2017年59天降至今年兩天，「呷飯攪沙」蛻變成「有風無沙」，居民已經可以在戶外曬烏魚子和辦桌請客，濁水溪岸挖水塘沈沙，也蛻變成生態樂園和候鳥中繼站，已列入國土綠網及國際鳥會調查研究場域，成功的把揚塵防制經驗轉化成戰略地圖，化身標竿學習場域及環境教育場域，帶動地方創生，打造成聯合國永續發展SDGs示範點。

第五屆政府服務獎今頒獎，經濟部水利署第四河川局（右三）獲得「社會關懷服務」項目優選，局長李友平代表上台領獎。圖／四河局提供
第五屆政府服務獎今頒獎，經濟部水利署第四河川局（右三）獲得「社會關懷服務」項目優選，局長李友平代表上台領獎。圖／四河局提供

濁水溪 水利署 東北季風

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