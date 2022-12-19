善心人士「愛烏及屋」捐車 溪州鄉明年將有社區小巴

彰化縣溪州鄉缺乏大眾交通工具，鄉公所今年10月獲贈一輛高頂九人座巴士，將作為社區小巴免接送鄉民，因經費拮据，明年起小巴行駛，將由鄉公所員工擔任司機載運。

溪州鄉位在彰化縣最南端，一（濁水溪）溪之隔與雲林縣相望，鄉內65歲以上總人口占比21.3%，大眾運輸系統不發達，公車班次少，有年紀不會開車的鄉民很難出遠門，購物和就醫都不方便，鄉公所獲贈九人座巴士將作為鄉民交通車，採預約服務。

鄉公所今天表示，這是溪州鄉第一輛社區巴士，鄉公所正研擬使用辦法，因沒經費雇用司機，未來由鄉公所員工擔任司機接送預約搭乘的鄉民，服務時間可能僅限於鄉公所上、下班時間，費用等細節將待擬妥後提交鄉代會審議。

溪州鄉公所的高頂巴士來歷有一段小插曲。竹塘鄉農會慶祝成立一百周年，鄉農會總幹事詹光信出席全國詹氏宗親會活動，與事業有成的77歲事業家詹鈴權談起家鄉缺乏交通車，詹鈴權二話不說要捐車。

詹光信與溪州鄉農會總幹事彭顯賦、鄉長江淑芬頗有交情，某次聚會說到竹塘鄉將獲贈兩輛巴士，溪州鄉方面一聽希望「愛屋及烏」，詹光信轉告詹鈴權，詹鈴權果然很有愛心，也捐一輛小巴給溪州鄉。