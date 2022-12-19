台中國際花毯節 16天吸百萬客創22億觀光產值

中央社／ 台中19日電

2022台中國際花毯節18日落幕，市府觀旅局統計，開展16天共吸引百萬人次參觀，創造新台幣22億元觀光產值，帶動山城觀光產業，振興疫後經濟。

台中國際花毯節昨天落幕，台中市政府觀旅局今天發布新聞稿指出，今年以「心花開」佈展主題，加上主花毯「希望莊園」，以新社在地故事為主軸設計的花仙子與小精靈，開展後吸引許多民眾參觀。

觀旅局長韓育琪表示，台中國際花毯節今年邁入第11年，去年因疫情停辦，今年農委會種苗改良繁殖場考量國家糧食安全，停辦新社花海。觀旅局向種苗場借用3公頃土地獨立辦理花毯節，透過平面草花種植、大型立體花卉裝置藝術及展區周邊綠美化，營造新社為「台灣的普羅旺斯」。

韓育琪指出，花毯節以新社在地的產業元素與生活風格作為策展主軸，跨局處營造幸福花園形象，搭配免費接駁專車，並與在地的協會合力地方共創，妝點社區花藝及共擬山城遊程，打造120米長的南法風格市集，30名在地小農產地直送，提供遊客好逛、好拍、好買的農特產品。

觀旅局表示，花毯節期間假日山城民宿住房率達100%，平日住宿也較上季提高約2成，與民宿協會攜手合作推出專屬花毯節優惠，體驗券皆發送完畢，有效帶動地方觀光、經濟。

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