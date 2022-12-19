快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

員林水資源回收中心有譜 彰化縣府將辦用地取得公聽會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市水資源回收中心已完工啟用（如圖），縣府正規劃員林水資源回收中心，針對用地取得將舉辦公聽會。圖／縣府提供
彰化市水資源回收中心已完工啟用（如圖），縣府正規劃員林水資源回收中心，針對用地取得將舉辦公聽會。圖／縣府提供

汙水下水道建設是進步國家的指標，彰化縣近年來也陸續在主要都會區推動中，但第二大都會區員林市則還有待建置，縣府將斥資57億元分三期辦理，其中第一期水資源回收中心計畫設在員林市員埔路北側，面積約4.7公頃，縣府水資處21日將在員林市公所舉辦用地取得公聽會。

彰化縣自2003年起，推動汙水下水道系統建設計畫，到去年已完成二林鎮、彰化市及鹿港福興等3座汙水處理廠或水資源回收中心，第四座和美水資源回收中心第一期工程已在今年10月開工，預定在2025年7月完工。但依據彰化縣審計室報告，彰化縣接管工程進度落後，到去年底為止，用戶接管普及率只達2.71%，遠低於全國平均值39.78%，有待改善。

不過，縣府水利資源處長馬英傑說，六都以住宅大樓為主，接管涵蓋整棟戶數，反觀彰化縣以透天住宅為主，又是六都以外人口最多縣市，因此接管率相對會比較低；在2018年以前全縣接管數不過4000多戶，但自從縣長王惠美就任四年來積極推動下，已成長到1萬1000多戶，普及率也提高到3.6%，已有顯著成長。

馬英傑說，全縣主要都會區都完成或正興建汙水處理廠或水資源回收中心，而都市發展快速的全縣第二大都會區員林市，則有待趕進度。縣府規劃的員林汙水下水道系統工程，預計分三期投入57億元，先興建水資源回收中心，再辦理管線及家戶接管工程。

馬英傑說，員林水資源中心預定地在員林市員埔路北側，用地面積約4.7公頃，其中4.4公頃是私有地，主要為農牧用地，連同聯外道路必須辦理用地取得，水資處訂21日將在員林市公所舉辦用地取得第一次公聽會，聽取民眾的意見。

縣府水資處表示，員林水資源回收中心設置目的主要為服務員林都市計畫區人口及其周邊區域人口所產生的汙水，進行回收再利用，因此，最佳設置地點須位在員林都市計畫區內或緊鄰都市計畫區周邊，已盡量避免建築密集地及文化保存區位、環境敏感區位、特定目的區位土地，此一預定地是最佳方案，無其他可替代地區。

彰化市水資源回收中心已完工啟用（如圖），縣府正規劃員林水資源回收中心，針對用地取得將舉辦公聽會。圖／縣府提供
彰化市水資源回收中心已完工啟用（如圖），縣府正規劃員林水資源回收中心，針對用地取得將舉辦公聽會。圖／縣府提供
彰化市水資源回收中心已完工啟用（如圖），縣府正規劃員林水資源回收中心，針對用地取得將舉辦公聽會。圖／縣府提供
彰化市水資源回收中心已完工啟用（如圖），縣府正規劃員林水資源回收中心，針對用地取得將舉辦公聽會。圖／縣府提供

員林 水資源

延伸閱讀

員林里長落選 他酒後怒砍前妻 殺人未遂收押

彰化新港十八庄送大爐 伸港福安宮湧數千人潮及陣頭

寒流來襲氣溫驟降！彰化2人送醫無呼吸心跳 專家建議這樣穿能保命

解封後現買氣…員林內衣廠拍賣三天 民眾狂掃貨

相關新聞

父病祖母近日亡故又租屋到期 彰化伸港貧困小兄妹待援

彰化縣伸港鄉一對分別讀高三17歲及國一13歲的許姓兄妹，父親長年住院養護，母親5年前，前往探視父親途中車禍身亡，持家的祖...

影／寒流下武陵農場冰晶世界美景 山茶花結霜草地一片白

武陵農場今天早上6點20分，氣象局觀測最低溫達負1.5度，農場內處處有結霜美景，盛開的山茶花瓣結霜，草地也一片白，因氣溫...

員林水資源回收中心有譜 彰化縣府將辦用地取得公聽會

汙水下水道建設是進步國家的指標，彰化縣近年來也陸續在主要都會區推動中，但第二大都會區員林市則還有待建置，縣府將斥資57億...

首屆台壽×弘道老中青棒球賽今登場 相差80歲同場競技

「台壽×弘道跨代交流賽」棒球賽今天在台中文中10棒球場登場，參賽的60名球員中，為不老棒球聯盟24名隊員與成棒、少棒，老...

蔡其昌爭取補助2584萬 大甲華龍國小、順天國小新建和改建

立法院副院長蔡其昌爭取教育部補助2584萬，為大甲區華龍國小新建地景共榮舞台，為順天國小改善老舊視聽教室，今天各單位會勘...

台中市公車評鑑出爐 5家乙等、11家甲等攸關補貼款

台中市交通局公布市區汽車客運營運與服務評鑑，17家業者中有11家評為甲等、5間乙等、1間不列入評等，成績表現不理想的業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。