員林水資源回收中心有譜 彰化縣府將辦用地取得公聽會
汙水下水道建設是進步國家的指標，彰化縣近年來也陸續在主要都會區推動中，但第二大都會區員林市則還有待建置，縣府將斥資57億元分三期辦理，其中第一期水資源回收中心計畫設在員林市員埔路北側，面積約4.7公頃，縣府水資處21日將在員林市公所舉辦用地取得公聽會。
彰化縣自2003年起，推動汙水下水道系統建設計畫，到去年已完成二林鎮、彰化市及鹿港福興等3座汙水處理廠或水資源回收中心，第四座和美水資源回收中心第一期工程已在今年10月開工，預定在2025年7月完工。但依據彰化縣審計室報告，彰化縣接管工程進度落後，到去年底為止，用戶接管普及率只達2.71%，遠低於全國平均值39.78%，有待改善。
不過，縣府水利資源處長馬英傑說，六都以住宅大樓為主，接管涵蓋整棟戶數，反觀彰化縣以透天住宅為主，又是六都以外人口最多縣市，因此接管率相對會比較低；在2018年以前全縣接管數不過4000多戶，但自從縣長王惠美就任四年來積極推動下，已成長到1萬1000多戶，普及率也提高到3.6%，已有顯著成長。
馬英傑說，全縣主要都會區都完成或正興建汙水處理廠或水資源回收中心，而都市發展快速的全縣第二大都會區員林市，則有待趕進度。縣府規劃的員林汙水下水道系統工程，預計分三期投入57億元，先興建水資源回收中心，再辦理管線及家戶接管工程。
馬英傑說，員林水資源中心預定地在員林市員埔路北側，用地面積約4.7公頃，其中4.4公頃是私有地，主要為農牧用地，連同聯外道路必須辦理用地取得，水資處訂21日將在員林市公所舉辦用地取得第一次公聽會，聽取民眾的意見。
縣府水資處表示，員林水資源回收中心設置目的主要為服務員林都市計畫區人口及其周邊區域人口所產生的汙水，進行回收再利用，因此，最佳設置地點須位在員林都市計畫區內或緊鄰都市計畫區周邊，已盡量避免建築密集地及文化保存區位、環境敏感區位、特定目的區位土地，此一預定地是最佳方案，無其他可替代地區。
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