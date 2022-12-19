員林水資源回收中心有譜 彰化縣府將辦用地取得公聽會

汙水下水道建設是進步國家的指標，彰化縣近年來也陸續在主要都會區推動中，但第二大都會區員林市則還有待建置，縣府將斥資57億元分三期辦理，其中第一期水資源回收中心計畫設在員林市員埔路北側，面積約4.7公頃，縣府水資處21日將在員林市公所舉辦用地取得公聽會。

彰化縣自2003年起，推動汙水下水道系統建設計畫，到去年已完成二林鎮、彰化市及鹿港福興等3座汙水處理廠或水資源回收中心，第四座和美水資源回收中心第一期工程已在今年10月開工，預定在2025年7月完工。但依據彰化縣審計室報告，彰化縣接管工程進度落後，到去年底為止，用戶接管普及率只達2.71%，遠低於全國平均值39.78%，有待改善。

不過，縣府水利資源處長馬英傑說，六都以住宅大樓為主，接管涵蓋整棟戶數，反觀彰化縣以透天住宅為主，又是六都以外人口最多縣市，因此接管率相對會比較低；在2018年以前全縣接管數不過4000多戶，但自從縣長王惠美就任四年來積極推動下，已成長到1萬1000多戶，普及率也提高到3.6%，已有顯著成長。

馬英傑說，全縣主要都會區都完成或正興建汙水處理廠或水資源回收中心，而都市發展快速的全縣第二大都會區員林市，則有待趕進度。縣府規劃的員林汙水下水道系統工程，預計分三期投入57億元，先興建水資源回收中心，再辦理管線及家戶接管工程。

馬英傑說，員林水資源中心預定地在員林市員埔路北側，用地面積約4.7公頃，其中4.4公頃是私有地，主要為農牧用地，連同聯外道路必須辦理用地取得，水資處訂21日將在員林市公所舉辦用地取得第一次公聽會，聽取民眾的意見。