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台中市公車評鑑出爐 5家乙等、11家甲等攸關補貼款

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公車評鑑出爐，11家甲等、5家乙等。圖／交通局提供
台中市公車評鑑出爐，11家甲等、5家乙等。圖／交通局提供

台中市交通局公布市區汽車客運營運與服務評鑑，17家業者中有11家評為甲等、5間乙等、1間不列入評等，成績表現不理想的業者，將減少補貼款。

交通局說明，這次評鑑計有四方公司、仁友客運、捷順交通、統聯客運、巨業交通、豐原客運、台中客運、中台灣客運、中鹿客運、和欣客運、全航客運等，獲評甲等；建明客運、東南客運、豐榮客運、總達客運、苗栗客運等5家乙等。另外國光客運在評鑑期間，因所屬營運路線配合政策停駛，不列入評等。

交通局長葉昭甫指出，110年度「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」針對17家業者「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」5個項目，共計32個指標進行考評，依據民眾實地搭乘市公車後發放乘車滿意度問卷，以及隨車稽核等方式調查市區公車服務狀況。

委外評鑑團隊進行整體規劃、分析，交通局聘調查員、秘密客隨機調查，身障團體推派代表擔任秘密客稽核無障礙服務情形。

葉局長指出，多數業者評鑑成績仍維持過往水準，整體服務品質成績為甲等，表現穩定，依據「大眾運輸事業補貼辦法」、「大眾運輸營運與服務評鑑辦法」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也會納入日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考。

市區汽車客運營運與服務評鑑計畫的委外團隊特別將各業者得分較差的部分進行分析，並給予專業建議，據以改善。另持續爭取中央及學界資源，輔導各業者提升服務品質，檢視評鑑各項指標及評分方式，達到公平及貼近民眾乘車服務水準。

公車 台中市

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