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蔡其昌爭取補助2584萬 大甲華龍國小、順天國小新建和改建

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌爭取教育部補助2584萬，為大甲華龍國小、順天國小新建地景共榮舞台、改善老舊視聽教室，今天會勘。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌爭取教育部補助2584萬，為大甲華龍國小、順天國小新建地景共榮舞台、改善老舊視聽教室，今天會勘。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌爭取教育部補助2584萬，為大甲區華龍國小新建地景共榮舞台，為順天國小改善老舊視聽教室，今天各單位會勘。

台中市大甲區華龍國小於民國109年由立法院副院長蔡其昌爭取456萬經費改善操場PU跑道，改善完卻無司令台，逢重大慶典活動都必須租用大型舞台；大甲區順天國小綜合大樓視聽教室因位處地下一樓，外牆緊靠戶外地面排水溝，排水溝破裂下陷的狀況，使視聽教室多年來飽受滲水問題困擾，每逢颱風天或豪大雨，教室都會嚴重積水，造成內牆水泥漆面剝落，壁癌四處可見。

蔡其昌今天邀集教育部國民及學前教育署國中小教育組長林祝里、台中市議員施志昌、台中市政府教育局主任秘書郭明洲、台中市大甲區華龍國小校長丁鸝瑩、家長會長林鈺函、順天國小校長陳建順、台中市大甲區日南里里長曾子容等人會勘，爭取總經費2584萬新建舞台、教室設施改善工程。

蔡其昌表示，他和施志昌議員到華龍國小、順天國小會勘學校所遇到的問題，過去協助華龍國小興建禮堂及操場PU跑道的修建，但學校長期沒有舞台設施，舉辦大型活動都需要臨時搭建舞台，這次爭取1600萬希望華龍國小設計出一個與地景共榮、多功能的舞台，平時重要活動可以作為表演、指揮場地，透過與地景、地貌的結合增加孩子的使用率。

蔡其昌說，順天國小的視聽教室因排水問題，致牆壁出現壁癌，且視聽設備老舊，希望透過今天的會勘，一次性地將順天國小教室空間、學習設備完善，讓孩子有舒適、安全的學習環境，並提高學習效果。

他說幫孩子解決問題是最重要的事情，我們長期以來都在做這樣的事情，中央會協助解決大部分的經費爭取，地方的部分也會拜託施志昌議員、台中市政府教育局爭取相關補助預算。

台中市議員施志昌表示，華龍國小學校師生需要的看台，要設計符合孩子需求，甚至可與校園環境結合、有美學、有教育意義的，而非像過去的司令台，含有權威意義的舞台；順天國小的多功能教室過去也是蔡其昌副院長協助爭取，這次希望能汰換、整修的部分解決，提升孩子的學習環境。

教育部國民及學前教育署國中小教育組組長林祝里表示，此次計畫經費2584萬將做華龍國小舞台新建工程、順天國小綜合大樓視聽教室整建工程暨設備採購；華龍國小新建司令台地景式共榮遊樂場，需經費約1600萬元，工期預估為90日曆天；順天國小綜合大樓視聽教室整建工程暨設備採購經費約984萬元，將做視聽教室內外防水、排水及裝修工程、視聽設備更新、其他設備更新：機電整修工程（含燈具及風扇設備更新）、冷氣空調設備工程等，工期預估為150天完成。

立法院副院長蔡其昌爭取教育部補助2584萬，為大甲華龍國小、順天國小新建地景共榮舞台、改善老舊視聽教室，今天會勘。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌爭取教育部補助2584萬，為大甲華龍國小、順天國小新建地景共榮舞台、改善老舊視聽教室，今天會勘。記者游振昇／攝影

台中市 蔡其昌

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