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麗寶跨年演唱會天王星團員小孩合體倒數 告五人迎接2023

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶2023跨年演唱會卡司-原子少年天王星。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶2023跨年演唱會卡司-原子少年天王星。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，今年是第7年，今年跨年演唱會邀請「旺福樂團」、「熊仔」、「琳誼」等藝人演唱，天王星大合體，高人氣的團員小孩何世華，也將在麗寶2023跨年演唱會登台演唱，陪粉絲們一起倒數。

今年跨年演唱會藝人有剛獲得金音獎「最佳樂團」肯定的「旺福樂團」、金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手「琳誼」及金音獎奪下雙獎肯定的最大贏家「熊仔」等人輪番上陣。

今年2023跨年演唱會，麗寶場將有全台最多的「原子少年團」，麗寶樂園渡假區表示，今年暑假原子少年團在麗寶夏日演唱會帶來人潮，跨年晚會當天由冠軍團「天王星」擔任壓軸倒數演唱嘉賓，其中團員小孩將在這舞台獨家現身合體演出，還有「水星-ＡcQUA源少年」及「木星」勁歌熱舞。

卡司陣容還有「告五人」、「魏嘉瑩」、「郭芝吟」、「麋先生」等多組巨星級藝人，跨年夜當天還有全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀和吸睛的330秒高密度「環狀璀璨煙火秀」。

麗寶2023跨年演唱會卡司-旺福。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶2023跨年演唱會卡司-旺福。圖／麗寶樂園渡假區提供

跨年晚會 演唱會 樂團 麗寶樂園

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