父病祖母近日亡故又租屋到期 彰化伸港貧困小兄妹待援

彰化縣伸港鄉一對分別讀高三17歲及國一13歲的許姓兄妹，父親長年住院養護，母親5年前，前往探視父親途中車禍身亡，持家的祖母最近過世，仍停屍殯儀館還未出殯，屋漏偏逢連夜雨，租屋月底租約到必須搬離，所有的悲慘苦難接踵而至，縣議員賴清美呼籲各界伸出援手，協助他們度過難關。

彰化縣政府社會處表示，此一個案是縣府長期關懷的低收入戶，兄妹的祖母每月領有身障生活津貼、中低收入老人生活津貼、老年及遺囑年金等，他們的父親長期安置在醫院，由縣府提供醫療及看護費用補助，今年累積達18萬元，至於祖母喪葬費用，縣府已與伸港鄉公所結合慈善團體協助9萬元，也會協助後續的生活與照顧。

至於是否為許姓兄妹開設救助專戶，社會處表示，由於政府及公益社團都有介入協助，而且還有親屬協助處理，因此仍有待評估。

社會處表示，許姓兄妹的父親在2017年，因高血壓控制不當陷入昏迷，至今仍住院治療，母親同年前往醫院探視途中，發生車禍身亡，社會處即結合社團介入協助，針對生活及父親醫療提供補助。照顧他們的祖母最近過世，由於兄妹還有其他叔父等親人協助照料，將來以寄養或由親人撫養，則由親屬們討論。

賴清美說，兄妹的祖母預定22日出殯，他們目前每個月房租4500元，租約到月底到期必須離，由於他們遭逢變故，處境堪憐，亟待各界伸出援手。

賴清美說，她傳達許姓兄妹的處境後，已有許多團體及個人表示願意提供協助，她也積極張羅兄妹祖母的喪葬費用，後續也會結合社會處、公所及社福團體協助兄妹度過難關。