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影／南投泡麵土地公香爐遭埋生雞頭 廟方怒報警

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投中寮石龍宮的天公爐近期遭不明男子埋入生雞頭，廟方今報警處理。圖／石龍宮提供
南投中寮石龍宮的天公爐近期遭不明男子埋入生雞頭，廟方今報警處理。圖／石龍宮提供

南投中寮石龍宮主祀土地公，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，有「泡麵土地公廟」之稱，甚至3天就被吃掉5萬碗泡麵，近期卻傳出香爐遭不明男子埋入生雞頭，廟方今向警方報案。民俗專家認為，此舉是下降頭的一種，用意要破壞該廟神威。

石龍宮土地公求財靈驗，過去六合彩盛行，該廟卻因地處偏遠難覓食，信眾索性帶整箱泡麵去過夜求明牌，沒吃完就放廟內給別人吃，久了相沿成習，吃泡麵成特殊傳統，「泡麵土地公廟」名號不脛而走，香火鼎盛，去年228連假甚至創下3天湧進10萬人次、吃掉約5萬碗泡麵的驚人紀錄，近期卻傳出疑遭下降頭。

廟方指出，上周五（16日）下午近5時，一名不明男子在廟埕徘徊，等天公爐前的信眾插香離開後，就趨前將手中物品埋入香爐中，有民眾發現他行為詭異便告知廟方，工作人員一查發現，香爐內有個塑膠袋，打開袋子裡竟裝著1顆生雞頭。

經廟方調閱廟內監視器，果然拍到該男子犯案過程，工作人員便將影像放上網路，呼籲勿亂放置物品，但有眼尖網友發現，這名外型瘦高的男子，貌似先前在台南西羅殿香爐埋生雞腿的犯案者，廟方為杜絕類似情事再發生，今憤而向警方報案。

對此，民俗專家廖大乙表示，在香爐裡埋生雞頭、生雞腿是降符「做竅」的一種，也就是俗稱的「下降頭」，意在破壞該廟神威、損毀廟譽，不過降符不能見天，一旦被挖出後就會破功，因此廟方在信眾提醒下及時取出，影響不大。

廖大乙也提到，下降頭不是埋了就有效，下降者須立重誓，且口唸咒語，若咒語沒念正確或沒做好整套，恐自傷自己，得不償失。而會做這樣事情的人，他懷疑應該是宗教狂熱分子，甚至已走火入魔，很可能自己根本也不知道自己在做什麼。

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，香火鼎盛。圖／讀者提供，圖非當事人
南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，香火鼎盛。圖／讀者提供，圖非當事人
民俗專家廖大乙。圖／讀者提供
民俗專家廖大乙。圖／讀者提供
南投中寮石龍宮的天公爐近期遭不明男子埋入生雞頭。圖／讀者提供
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土地公

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