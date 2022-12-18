彰化新港十八庄送大爐 伸港福安宮湧數千人潮及陣頭

彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天在伸港鄉福安宮舉行天上聖母收兵、送大爐，以及叩謝平安的慶典活動，下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與，由縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式，下周再由明年值年爐主汴頭村永慶宮再迎接聖大爐回村。

王惠美表示，「彰化新港十八庄送大爐」共有18庄15村（里）共同參與送大爐的活動，每年都會由一個村莊擔任爐主宮，今年是由曾家村擔任，今天先將聖大爐送回來，下周再送到明年值年爐主汴頭村永慶宮，接棒祭祀，因此聖大爐可說是很好的傳承活動。縣府在2020年5月將此活動登錄為彰化無形文化資產，也積極思考如何將調查、研究、報告等，一併進行整理，讓無形文化資產可以代代相傳下去。

伸港福安宮主任委員曾添進表示，福安宮共有15個村里輪流擲筊擔任聖大爐爐主，今年度新爐主由汴頭村永慶宮擔任，各村都全面動員，有錢出錢、有力出力，將這次的媽祖盛會辦理的熱熱鬧鬧，並邀請全國善男信女有空來伸港福安宮拜媽祖、求平安、添福壽。

文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」是非常合群團結的媽祖信仰祭祀圈，因為15村(里)分布在伸港鄉及和美鎮，經過百年的時代演進，信仰持續傳承，但和美鎮湖內里也沒有因為不在同鄉鎮而逐漸被淡忘。縣府在2020年5月12日公告此民俗文化活動為本縣民俗類無形文化資產，期望伸港福安宮管理委員會與縣府持續保持良好互動，傳承優良傳統民俗文化。