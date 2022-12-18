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彰化新港十八庄送大爐 伸港福安宮湧數千人潮及陣頭

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與。記者劉明岩／攝影

彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天在伸港鄉福安宮舉行天上聖母收兵、送大爐，以及叩謝平安的慶典活動，下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與，由縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式，下周再由明年值年爐主汴頭村永慶宮再迎接聖大爐回村。

王惠美表示，「彰化新港十八庄送大爐」共有18庄15村（里）共同參與送大爐的活動，每年都會由一個村莊擔任爐主宮，今年是由曾家村擔任，今天先將聖大爐送回來，下周再送到明年值年爐主汴頭村永慶宮，接棒祭祀，因此聖大爐可說是很好的傳承活動。縣府在2020年5月將此活動登錄為彰化無形文化資產，也積極思考如何將調查、研究、報告等，一併進行整理，讓無形文化資產可以代代相傳下去。

伸港福安宮主任委員曾添進表示，福安宮共有15個村里輪流擲筊擔任聖大爐爐主，今年度新爐主由汴頭村永慶宮擔任，各村都全面動員，有錢出錢、有力出力，將這次的媽祖盛會辦理的熱熱鬧鬧，並邀請全國善男信女有空來伸港福安宮拜媽祖、求平安、添福壽。

文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」是非常合群團結的媽祖信仰祭祀圈，因為15村(里)分布在伸港鄉及和美鎮，經過百年的時代演進，信仰持續傳承，但和美鎮湖內里也沒有因為不在同鄉鎮而逐漸被淡忘。縣府在2020年5月12日公告此民俗文化活動為本縣民俗類無形文化資產，期望伸港福安宮管理委員會與縣府持續保持良好互動，傳承優良傳統民俗文化。

文化局指出，彰化縣7個民俗類無形文化資產分別有廿四庄林祖姑天上聖母過爐、彰化南瑤媽笨港進香、社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖、同安寮十二庄請媽祖、花壇白沙坑迎花燈、鹿港魯班公宴、彰化新港十八庄送大爐。

彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與，縣長王惠美扶轎前行。記者劉明岩／攝影
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與，縣長王惠美扶轎前行。記者劉明岩／攝影
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與，縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天下午由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，吸引數千信眾及陣頭參與，縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式。記者劉明岩／攝影

文化資產 媽祖

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