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南投草屯手工藝園區招商 縣府公告標售30筆土地
南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府委託德昌營造開發「手工藝產業園區」，最快2025年完成園區整體營造，年產值上看25億元，近日舉辦招商說明會，並公告進行第一次專用區土地標售，將出售30筆土地，受理時間至明年元月4日止。
縣府指出，該園區用地先前是遷葬已久的閒置公墓地，但位居市中心，交通區位佳，往東可通往國道6號，往西可銜接國道3號草屯交流道，鄰近有南開科大、旭光高中及台灣工藝中心，有利於產官學合作，因此規畫開發「手工藝產業園區」。
建設處表示，草屯手工藝產業園區於今年6月動土，持續開發並規畫引進木竹製品、金屬製品、食品製造業、批發業、專門設計業及其他製造業等6大產業，16日首度辦理招商說明會，吸引近百家業者到場，聽取購地投資簡報。
而該園區土地面積13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，其產業專用區土地經劃設為30筆用地，各坵塊面積約500至2500坪，土地單價依區塊不同每坪14萬8800元到15萬6200元不等，已上網公告標售，受理時間至明年元月4日止。
建設處表示，草屯手工藝產業專用區土地標售相關公告及申請書件可於南投縣政府全球資訊網（ https://reurl.cc/NGnmXq ）及草屯手工藝產業園區招商網站（ https://www.cthcip.com/ ）閱覽及下載，廠商若有意承購，務必在期限內申請。
縣府則表示，草屯手工藝產業園區開發完成後，預期年產值可達25億元，並增加約1200人就業機會，帶動每周約3000人次的觀光人潮，並可支援及串聯鄰近南投旺來產業園區、南崗工業區等相關產業鏈，對業者及地方經濟均有加乘效果。
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