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影／漁民冒冷風作業 為虱目魚保暖防凍死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化漁民冒著寒風把文蛤池裡的工作魚虱目魚挪到有提高溫度的池子裡，減少虱目魚凍死。圖／楊福錦提供
彰化漁民冒著寒風把文蛤池裡的工作魚虱目魚挪到有提高溫度的池子裡，減少虱目魚凍死。圖／楊福錦提供

寒流來襲，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，今年夏天因豪雨，彰化文蛤損失近億元，今年寒流又提早來，漁民嚴陣以待，最近有廠商提供保溫加熱器提高魚池內的水溫，這兩天漁民忙著把虱目魚等撈到較深水池加溫以禦寒，盼能減少寒害災損

彰化縣漁民養殖文蛤、虱目魚、台灣鯛等都謹防寒流低溫，漁民通常是文蛤和魚共養，平常需虱目魚當工作魚吃青苔，才能確保文蛤池放養穩定，但因文蛤池比較淺且不耐寒，這二天漁民忙著把虱目魚等先撈到有保溫的深水池，以免魚凍死。

楊福錦說，以往漁民會用補水的方式提高魚池水溫，最近有廠商提供保溫加熱器，免耗電就能把熱能送入池中提高水溫3到5度，通常魚在低溫10度就可能凍死，漁民把池中溫度從11度提高到14度多，讓魚群保暖。

楊福錦說，他的養殖池一公頃約可養2千尾虱目魚和5、6千尾台灣鯛、黃鍚鯛等，現在「鹹水鯛」一台斤可賣到65元，千萬要做好禦寒，減少損失。

彰化縣文蛤養殖面積約1600多公頃，年產值約7億元，今年6月的豪雨造成文蛤損失慘重，楊福錦說，最近中部文蛤價錢也不好，產地價只有53到55元左右，比起以往過年前同期70元要低，主要是南部文蛤最近產量增加，而受疫情影響，倒了不少餐廳，文蛤需求量也大減，造成價格不好，所以更要減少養殖魚的損失。

楊福錦說，最近有廠商提供科技化的保溫加熱器給少數漁民試用，這套設備可以讓漁池冬暖夏涼，因夏天文蛤怕熱，可以雙重保護文蛤和虱目魚等，但因一套設備高達20多萬元，政府與其要補助寒害等災損，不如補助相關設備才能真正幫助漁民度過難關。

彰化漁民冒著寒風把文蛤池裡的工作魚虱目魚挪到有提高溫度的池子裡，減少虱目魚凍死。圖／楊福錦提供
彰化漁民冒著寒風把文蛤池裡的工作魚虱目魚挪到有提高溫度的池子裡，減少虱目魚凍死。圖／楊福錦提供

文蛤 漁民 寒流 災損 寒害

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