影／漁民冒冷風作業 為虱目魚保暖防凍死

寒流來襲，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，今年夏天因豪雨，彰化文蛤損失近億元，今年寒流又提早來，漁民嚴陣以待，最近有廠商提供保溫加熱器提高魚池內的水溫，這兩天漁民忙著把虱目魚等撈到較深水池加溫以禦寒，盼能減少寒害災損。

彰化縣漁民養殖文蛤、虱目魚、台灣鯛等都謹防寒流低溫，漁民通常是文蛤和魚共養，平常需虱目魚當工作魚吃青苔，才能確保文蛤池放養穩定，但因文蛤池比較淺且不耐寒，這二天漁民忙著把虱目魚等先撈到有保溫的深水池，以免魚凍死。

楊福錦說，以往漁民會用補水的方式提高魚池水溫，最近有廠商提供保溫加熱器，免耗電就能把熱能送入池中提高水溫3到5度，通常魚在低溫10度就可能凍死，漁民把池中溫度從11度提高到14度多，讓魚群保暖。

楊福錦說，他的養殖池一公頃約可養2千尾虱目魚和5、6千尾台灣鯛、黃鍚鯛等，現在「鹹水鯛」一台斤可賣到65元，千萬要做好禦寒，減少損失。

彰化縣文蛤養殖面積約1600多公頃，年產值約7億元，今年6月的豪雨造成文蛤損失慘重，楊福錦說，最近中部文蛤價錢也不好，產地價只有53到55元左右，比起以往過年前同期70元要低，主要是南部文蛤最近產量增加，而受疫情影響，倒了不少餐廳，文蛤需求量也大減，造成價格不好，所以更要減少養殖魚的損失。