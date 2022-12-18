水銀路燈bye bye 台中市21萬盞路燈2024年底全數換LED

中央2012年起推動「全台設置LED路燈」計畫，台中審計處指出，全市部分地區逾5年約1300盞水銀路燈未汰換LED燈，不利節能。市府建設局表示，配合中央政策，2024年底前完成汰換。

台中市路燈約21.6萬盞，逐年增加約1萬盞，傳統使用水銀路燈電費驚人，將200瓦水銀燈更換為65瓦LED燈，每盞每月電費可節省約100元，1年省1到2億電費，另LED路燈故障通報率約可降25%。

建設局指出，水銀路燈耗電量大、產品壽命短、需頻繁維修等缺點，加上含有汞等有毒金屬物質，在製造、運送或安裝過程中，萬一撞擊破裂可能汙染環境；而LED路燈具有低耗能、高效率等優點，雖然安裝費用較高，但可省下大量電費與頻繁的維修或換裝費用，約5年可「還本」。

建設局表示，將持續編列經費，預計於2024年底前完成水銀燈具汰換作業。

另審計處指出，1999民眾反映路燈故障通報案4553件，維修廠商未在預定結案時間完成修復回報748件，約16.43％。

市府表示，將加強書面審查，不定期至施工現場進行抽驗，以確認施作符合契約規定。