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楊瓊瓔送水果月曆受歡迎 寒風中湧現排隊人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給民眾。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給民眾。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

立委員楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給大排長龍的民眾，水果月曆很夯，1200份水果月曆很快就索取一空。

今天氣溫低，早上7點就有人到得天宮排隊，獲得「頭香」的陳姓男子表示，他看到楊委員的臉書後，早上7點不到就到場排隊，他說，台灣應景的水果，象徵著台灣就是「寶島」，水果月曆值得珍藏；喜歡水果月曆的吳姓女子說，她今天7點多來排隊，希望能搶頭香，可惜有人捷足先登。

楊瓊瓔表示，已連續安排神岡、大雅、后里三區水果月曆發送，今天在潭子區得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝是最後一梯次，三個宮廟分別安排贈送各300份、600份、300份水果月曆，雖然天氣冷，但排隊人潮熱情不減，每處不到30分鐘即被民眾索取一空，反應非常熱絡。

楊瓊瓔說，晚到的鄉親朋友沒拿到水果月曆，她感到不好意思，考量明年再印製多一些數量。

立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給民眾。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給民眾。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給民眾。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國今天在潭子得天宮、潭水亭、甘蔗崙三官大帝前，發送水果月曆給民眾。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

月曆 楊瓊瓔

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