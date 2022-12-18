彰化縣「安心即時上工」釋出744個公部門職缺 時薪176元

新冠疫情雖然已趨緩，但部分行業仍未全面復甦，影響就業市場工作機會，彰化縣政府明年上半年仍持續推出「安心即時上工計畫」，再釋出逾744個公部門職缺，時薪176元，協助勞工朋友度過疫情難關，自即日起受理登記。

縣府勞工處表示，「安心即時上工計畫」是為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，維持穩定就業。申請資格只要年滿15歲以上國民或外籍配偶（含大陸、港澳地區人民） 及持中華民國發給永久居留證及工作許可的外國人，都可以申請參加，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。

勞工處表示，縣府明年再次提供744個工作機會，職缺遍布全縣26個鄉鎮，以實質協助部分工時勞工度過這波疫情衝擊，配合防疫有需要的民眾，自即日起可透過勞動部線上申請（ https://reurl.cc/eEX3gQ ），或請電洽最近的公立就業服務機構預約臨櫃填寫送件。

彰化縣政府設有8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊如下:

1、 彰化服務台 (彰化戶政事務所內)、電話：7532492、7532494

2、 全興服務台 (全興工業區服務中心2樓)、電話：7977241、7977242

3、 鹿港服務台 (鹿港鎮公所旁)、電話： 7840846、7840847

4、 和美服務台 (和美鎮公所內)、電話：7568509、7557472

5、 溪湖服務台 (溪湖鎮公所內)、電話：8820716、8820742

6、 田尾服務台 (田尾鄉公所內)、電話：8836577、8836578

7、 二林服務台 (二林鎮公所前)、電話：8969657、8969667

8、 田中服務台 (田中地政事務所內)、電話：8757001、8757002

9、 彰化就業中心(彰化市中山路二段838號1)、電話： 7274271

10、 員林就業中心(彰化縣員林市靜修東路33號)、電話： 8345369