彰化縣「安心即時上工」釋出744個公部門職缺 時薪176元
新冠疫情雖然已趨緩，但部分行業仍未全面復甦，影響就業市場工作機會，彰化縣政府明年上半年仍持續推出「安心即時上工計畫」，再釋出逾744個公部門職缺，時薪176元，協助勞工朋友度過疫情難關，自即日起受理登記。
縣府勞工處表示，「安心即時上工計畫」是為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，維持穩定就業。申請資格只要年滿15歲以上國民或外籍配偶（含大陸、港澳地區人民） 及持中華民國發給永久居留證及工作許可的外國人，都可以申請參加，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。
勞工處表示，縣府明年再次提供744個工作機會，職缺遍布全縣26個鄉鎮，以實質協助部分工時勞工度過這波疫情衝擊，配合防疫有需要的民眾，自即日起可透過勞動部線上申請（ https://reurl.cc/eEX3gQ ），或請電洽最近的公立就業服務機構預約臨櫃填寫送件。
彰化縣政府設有8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊如下:
1、 彰化服務台 (彰化戶政事務所內)、電話：7532492、7532494
2、 全興服務台 (全興工業區服務中心2樓)、電話：7977241、7977242
3、 鹿港服務台 (鹿港鎮公所旁)、電話： 7840846、7840847
4、 和美服務台 (和美鎮公所內)、電話：7568509、7557472
5、 溪湖服務台 (溪湖鎮公所內)、電話：8820716、8820742
6、 田尾服務台 (田尾鄉公所內)、電話：8836577、8836578
7、 二林服務台 (二林鎮公所前)、電話：8969657、8969667
8、 田中服務台 (田中地政事務所內)、電話：8757001、8757002
9、 彰化就業中心(彰化市中山路二段838號1)、電話： 7274271
10、 員林就業中心(彰化縣員林市靜修東路33號)、電話： 8345369
若有問題可洽縣政府勞工處專線04-7532429或撥免付費專線0800-529-191（我愛就業就業）。
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