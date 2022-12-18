無畏寒流南投千人焢窯 300窯大火熱烤 暖翻全場
早年時序入冬，農家都會在收成後的稻田裡「焢窯」，但隨時代演進式微，為讓民眾重溫兒時記憶，並進一步傳承體驗，南投縣草屯鎮公所今在陳府將軍廟旁農田辦理焢窯活動，大小朋友合力堆起逾300個窯數，現場暖烘烘，也驅走了寒流。
公所指出，草屯鎮水稻種植面積逾1200公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，所以不少鎮民早年都有在稻田裡「焢窯」的經驗，但隨科技進步，休閒型態轉變，過去農村的娛樂式微，考量文化傳承，為此辦理稻草文化季、焢窯等活動。
草屯鎮長簡景賢說，近年公所將焢窯活動結合「南投花卉嘉年華」舉辦，今年以「花香草屯－童趣焢窯」為主題，並規畫「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「造型創意窯」等趣味造窯賽，今就在陳府將軍廟旁農田登場，吸引約2000人參加。
來自各地的參賽者攜家帶眷，不論大小朋友都捲起袖子，在收割後稻田內合力將土塊堆疊成窯，堆好後的土窯以柴火烘烤至高溫，之後破窯再將焢的蕃薯、玉米、雞蛋等食材，放進打碎的土窯內，等待食物悶熟，開窯後就能大啖這農村美食。
簡景賢說，「焢窯」是早期農家的童年記憶，而現場有300多個窯，全場暖烘烘，更因為焢窯活動帶民眾重溫兒時記憶，也讓家長有機會帶孩子來體驗昔日農村樂趣，傳承傳統農業文化，替親子感情加溫，暖心又暖身，驅走了寒流。
公所則表示，活動從上午的土窯搭建，中午由北投朝陽宮二媽會贊助午餐，還有摸彩，最大獎是55吋電視，沒得獎也能帶花草盆栽能回家栽種，期間也將針對各參賽窯體評分，預計下午開窯頒獎，盼讓民眾度過愉快的田園歡樂假期。
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