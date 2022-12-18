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慈濟歲末祝福 豐原靜思堂滿場人分享溫馨感動故事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
慈濟歲末祝福，豐原靜思堂今天湧進滿場人，分享溫馨，也接受福慧紅包。記者游振昇／攝影
慈濟歲末祝福，豐原靜思堂今天湧進滿場人，分享溫馨，也接受福慧紅包。記者游振昇／攝影

慈濟中區社區歲末祝福活動，今天在豐原靜思堂舉行，播放影片中，有烏俄戰爭的殘酷和台灣地震救災與安撫人心的溫馨畫面，慈濟師父在場發福慧紅包給每個人，師父遞出紅包時，都輕聲說一句「平安」。

豐原靜思堂今天的歲末祝福，強調「靜思法脈勤行道─慈濟宗門人間路」，要讓「慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家」，活動會場湧進數百人，許多家長牽著幼子的手進場，專注看前方的影片。

影片先播放今年烏俄戰爭畫面，一名烏克蘭女子說：「我希望每一個人都不要知道戰爭是什麼」，影片也播放今年台灣東部的大地震，搜救人員從殘壁中救出小女孩，慈濟志工在災區安撫悲傷災民，強調救災救苦不分國界。

另有一群志工上台述說，在豐原為104歲獨居志潔奶奶修繕房屋，照顧她生活過程，志工照顧這位奶奶已20多年，彼此就像家人，慈濟說，會持續做社區老人照顧和關懷行動。

慈濟歲末祝福，豐原靜思堂今天湧進滿場人，分享溫馨，也接受福慧紅包。記者游振昇／攝影
慈濟歲末祝福，豐原靜思堂今天湧進滿場人，分享溫馨，也接受福慧紅包。記者游振昇／攝影
慈濟歲末祝福，豐原靜思堂今天湧進滿場人，分享溫馨，也接受福慧紅包。記者游振昇／攝影
慈濟歲末祝福，豐原靜思堂今天湧進滿場人，分享溫馨，也接受福慧紅包。記者游振昇／攝影

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