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影／盧秀燕參加正鴻佛院祈福平安齋 被祝福「步步高升」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中潭子正鴻佛院今天舉辦祈福平安齋，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中潭子正鴻佛院今天舉辦祈福平安齋，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天到潭子區正鴻佛院，參加平安齋祈福活動，她上台敲三響愛心鑼，司儀喊著「祝福盧市長步步高升」，來賓和民眾都熱烈鼓掌。

台中市長盧秀燕今天到正鴻佛院上香祈福並敲響愛心鑼，她感謝佛院長期熱心參與地方事務，並致力於公益慈善及文化事業，為地方居民帶來心靈安定的力量，也祈求保佑地方興旺、風調雨順，市民皆平安健康。

盧秀燕致詞表示，她今天到場有3個感謝，全球新冠肺炎疫情，台中市能平安度過，正鴻佛院不斷祈福，安定民心，台中市近3年來才能平安度過，經濟發展在經濟部評鑑中更是六都第一名，而正鴻佛院道親經年累月，做很多慈善事業，救苦救難，讓台中市成為好的城市，她也是一貫道道親，她認識正鴻佛院長謝清香20多年，謝清香人稱謝姑，盧秀燕說當年她被院長親點，自己很有福氣，一路順遂。

盧秀燕到二樓會場敲3響愛心鑼後，司儀喊著「祝福盧市長步步高升」，在場者熱烈鼓掌，盧秀燕在場人氣旺，許多支持者要求合照，立委楊瓊瓔和莊競程與多位民意代表今天也到場參加平安齋祈福活動。

台中潭子正鴻佛院今天舉辦祈福平安齋，台中市長盧秀燕到場，民 眾要求合照。記者游振昇／攝影
台中潭子正鴻佛院今天舉辦祈福平安齋，台中市長盧秀燕到場，民 眾要求合照。記者游振昇／攝影
台中潭子正鴻佛院今天舉辦祈福平安齋，台中市長盧秀燕到場敲愛心鑼，祈求國泰民安。記者游振昇／攝影
台中潭子正鴻佛院今天舉辦祈福平安齋，台中市長盧秀燕到場敲愛心鑼，祈求國泰民安。記者游振昇／攝影

台中市長 盧秀燕

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