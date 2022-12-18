影／盧秀燕參加正鴻佛院祈福平安齋 被祝福「步步高升」

台中市長盧秀燕今天到潭子區正鴻佛院，參加平安齋祈福活動，她上台敲三響愛心鑼，司儀喊著「祝福盧市長步步高升」，來賓和民眾都熱烈鼓掌。

台中市長盧秀燕今天到正鴻佛院上香祈福並敲響愛心鑼，她感謝佛院長期熱心參與地方事務，並致力於公益慈善及文化事業，為地方居民帶來心靈安定的力量，也祈求保佑地方興旺、風調雨順，市民皆平安健康。

盧秀燕致詞表示，她今天到場有3個感謝，全球新冠肺炎疫情，台中市能平安度過，正鴻佛院不斷祈福，安定民心，台中市近3年來才能平安度過，經濟發展在經濟部評鑑中更是六都第一名，而正鴻佛院道親經年累月，做很多慈善事業，救苦救難，讓台中市成為好的城市，她也是一貫道道親，她認識正鴻佛院長謝清香20多年，謝清香人稱謝姑，盧秀燕說當年她被院長親點，自己很有福氣，一路順遂。