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中市府2年斥資逾6千萬興建 水湳萬坪籃排球場明年啟用
水湳經貿園區為台中新興發展區域，鄰近西屯、北屯區，居住人口多，中市府斥資6500萬元，興建面積達1萬3000坪、設有夜間照明的籃排球場。空間內包含10座籃排球場，及可容納5人制、標準足球的大型多功能活動廣場，將於明年初正式啟用。
西屯區水湳陽光籃排球場基地面積約1萬3000坪，球場面積約2500坪，興建完成10座籃排球場，及可容納5人制人工草皮足球場、標準人工草皮足球場的大型多功能活動廣場，另有球場夜間照明、監視器設備守護運動民眾的安全，並規畫停車空間，約可停放170輛汽車及100輛機車。
中市議員張廖乃綸盼增加地方運動設施，優化體育運動環境，自2020年11月提案，於水湳經貿園區內興建陽光籃排球場，歷經兩年時間，終於興建完成，日前會同中市運動局長李昱叡會勘。
張廖乃綸表示，感謝市長盧秀燕支持體育運動建設，由中市府自籌6500萬元興建此籃排球場，也感謝運動局同仁努力趕工，水湳陽光籃排球場預定明年初正式啟用。
西屯區里長楊忠義、陳文聿、張文平、廖慶麟、吳賢龍、彭琴安及吳忠華也一同到場會勘，關切球場未來使用規畫，並提醒市府運動局，要妥善管理球場，並留意燈光照明是否足夠，而未來球場開放時間，預定為早上5點至晚間10點。
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