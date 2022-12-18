快訊

江振誠、陳嵐舒的「初心」 法餐主廚為什麼都鍾愛牛肉麵？

北韓又射飛彈！今年已試射逾60枚彈道飛彈 打破單年發射紀錄

眼皮跳不停是生病嗎？眼科名醫呂大文詳解原因及好發族群

南投打造「品味南投」品牌 瞄準國道服務區商機

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「品味南投」品牌甄選認證南投縣優質產品，並培訓農村導覽員，今年共56項產品獲認證及19人通過檢定。圖／南投縣政府提供
「品味南投」品牌甄選認證南投縣優質產品，並培訓農村導覽員，今年共56項產品獲認證及19人通過檢定。圖／南投縣政府提供

為協助農村、休閒農業永續經營，南投縣政府與在地農產業者合作推出「品味南投」農村共同品牌，並專業培訓農村導覽員，今年共56項產品獲認證及19人通過檢定，盼將南投農村及優質農特產品推薦給遊客，更鎖定國道服務區拓展商機。

縣府指出，南投以農立縣，坐擁得天獨厚的旅遊環境，農業發展在國內屬領先地位，歷屆縣長為此投入人力及經費經營，更以農業發展為首要政策之一，為讓農村永續更具系統性，去年起縣內農特產品業者合推「品味南投」農村共同品牌。

秘書長洪瑞智說，「品味南投」是以聯盟形式，網羅全縣13鄉鎮市的人、文、地、景、產，透過甄選認證讓農產特色更加多元，再以共同行銷、產品優化、專業諮詢，以及人才培力作為聯盟的特點，將縣內優質農特產、甚至遊程等收集在一起。

今年也為此擴大甄選，除了原有「生鮮農產、加工食品及生活用品等3類，更增加工藝品、農村旅遊2類，並從71件報名產品中，甄選出56件產品給予認證；另外，為讓走進南投農村的遊客有更好的旅遊體驗，持續培訓農村體驗導覽人員。

農業處表示，縣府建立農村體驗導覽檢定機制，希望能藉由專業導覽員生動活潑的導覽解說，帶領遊客深度體驗農村內涵，因此每年免費開課培訓，通過筆試及口試測驗才能取得或換發證照，今年共19人通過檢定，成南投農村導覽生力軍。

農業處長陳瑞慶更進一步表示，「品味南投」未來做好農村品牌形象，也將繼續甄選認證優質特色產品、培訓農村人力，更將加強行銷端，因此鎖定遊客來往停留的國道服務區，未來將努力與國道服務區合作行銷南投農特產品，以拓展商機。

國道服務區的遊客來往停留頻繁，常有農特產活動會進駐辦理，示意圖，非「品味南投」行銷活動。本報資料照片
國道服務區的遊客來往停留頻繁，常有農特產活動會進駐辦理，示意圖，非「品味南投」行銷活動。本報資料照片

延伸閱讀

中興新村創生育成市集啟用 80進駐團隊展成果

影／國3南投貨車闖禍「柳丁橘子滾滿地」造成交通中斷3小時

45人腹瀉…南投「五星級山屋」餐點傳出包 山友疑「這食物」出問題

南投埔里親子公園今開工 竹山、草屯動土期程跟著曝光

相關新聞

數百球迷不畏低溫瘋世足 冠軍賽中市府2地直播

台中市政府昨天在草悟道Park2廣場舉辦世界盃足球賽季軍戰直播，數百名球迷不畏低溫現場同歡，今天晚上世足賽冠軍賽，除在草...

南投打造「品味南投」品牌 瞄準國道服務區商機

為協助農村、休閒農業永續經營，南投縣政府與在地農產業者合作推出「品味南投」農村共同品牌，並專業培訓農村導覽員，今年共56...

相當無償工作9年 台中市屯藝中心志工吳彩霞獲頒終身奉獻獎

台中市屯區藝文中心志工吳彩霞志願服務達1萬8千多小時，若以每月基本工時計算，相當於無償為社會大眾工作9年，獲中華民國志工...

台電主動提供用地 台中市民行經過這所高中前安全多了

台電輸變電工程處中區工程處把位在台中市衛道中學前的土地主動退縮供行人使用多年，但還有61公尺被鐵皮圍籬阻隔中斷，常被人誤...

衛道中學學生20年與車爭道 台電用地退4米讓路睦鄰

台中市私立衛道中學前行人通道，屬台電用地以鐵皮圍籬阻隔，學生得繞路與車爭道。立委莊競程與市議員曾朝榮鍥而不捨，台電同意退...

台中東區三井LaLaport將開幕 地方憂交通打結

台中市東區LaLaport購物商城農曆年前開幕，附近店家看好帶來商機，建國市場攤商也打算延長營業時間。不過，當地里長、議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。