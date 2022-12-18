南投打造「品味南投」品牌 瞄準國道服務區商機

為協助農村、休閒農業永續經營，南投縣政府與在地農產業者合作推出「品味南投」農村共同品牌，並專業培訓農村導覽員，今年共56項產品獲認證及19人通過檢定，盼將南投農村及優質農特產品推薦給遊客，更鎖定國道服務區拓展商機。

縣府指出，南投以農立縣，坐擁得天獨厚的旅遊環境，農業發展在國內屬領先地位，歷屆縣長為此投入人力及經費經營，更以農業發展為首要政策之一，為讓農村永續更具系統性，去年起縣內農特產品業者合推「品味南投」農村共同品牌。

秘書長洪瑞智說，「品味南投」是以聯盟形式，網羅全縣13鄉鎮市的人、文、地、景、產，透過甄選認證讓農產特色更加多元，再以共同行銷、產品優化、專業諮詢，以及人才培力作為聯盟的特點，將縣內優質農特產、甚至遊程等收集在一起。

今年也為此擴大甄選，除了原有「生鮮農產、加工食品及生活用品等3類，更增加工藝品、農村旅遊2類，並從71件報名產品中，甄選出56件產品給予認證；另外，為讓走進南投農村的遊客有更好的旅遊體驗，持續培訓農村體驗導覽人員。

農業處表示，縣府建立農村體驗導覽檢定機制，希望能藉由專業導覽員生動活潑的導覽解說，帶領遊客深度體驗農村內涵，因此每年免費開課培訓，通過筆試及口試測驗才能取得或換發證照，今年共19人通過檢定，成南投農村導覽生力軍。