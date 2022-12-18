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相當無償工作9年 台中市屯藝中心志工吳彩霞獲頒終身奉獻獎
台中市屯區藝文中心志工吳彩霞志願服務達1萬8千多小時，若以每月基本工時計算，相當於無償為社會大眾工作9年，獲中華民國志工總會頒給終身奉獻獎，文化局昨再次表揚，同時也肯定她的奉獻。
吳彩霞說，曾經在執勤時遇到民眾情緒失控，她上前關心了解其需求後，用耐心化解問題，每當看到對方態度穩定並且露出笑容時，就覺得這是擔任志工最有意義的時刻。
不僅是吳彩霞自己，她的孫女也受其影響而加入屯區藝文中心志工隊，一同服務社會，更讓吳彩霞覺得高興。
文化局昨屯區藝文中心昨舉辦「112年度志工授證暨頒獎典禮」，副局長施純福說，志工隊2009年成立至今第14年，有133位志工夥伴，疫情期間仍有15位在地居民加入屯藝志工隊，共同為社會奉獻努力。
他感謝志工們長期以在第一線貢獻心力，協助文化機構在人力吃緊情況下提供高品質的文化服務，特別是今年有21位志工在屯藝服務超過10年，獲頒10年績優志工獎，服務熱誠及精神值得肯定。
屯區藝文中心說，另還有志工李涂怡珍與張樹森獲得今年衛生福利部績優銀牌獎、廖阿月和賴禹諠獲得今年台中市志願服務獎勵二等獎及三等獎，展現屯藝志工隊豐沛的服務能量。
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