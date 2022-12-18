台電主動提供用地 台中市民行經過這所高中前安全多了

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區四平路與榮德路口因為台電鐵皮圍籬阻隔中斷，學生與行人被迫要必須走到馬路上與車爭道。圖／莊競程提供
台中市北屯區四平路與榮德路口因為台電鐵皮圍籬阻隔中斷，學生與行人被迫要必須走到馬路上與車爭道。圖／莊競程提供

台電輸變電工程處中區工程處把位在台中市衛道中學前的土地主動退縮供行人使用多年，但還有61公尺被鐵皮圍籬阻隔中斷，常被人誤以為是台電占用了人行道，案經地方民意代表協調，台電決定不但會把中斷的61公尺再退縮，還會把已通行中的地面加以修補整理，以利民眾通行。工程因採購作業流程，會在春節後動工。

輸變電工程處中區施工處長張文旗說，當地是該工程處的一處倉庫，鐵皮圍籬設置已有好幾十年時間，作為儲料廠使用，擺放線材等。在當地未重劃前，人車很少，如今重劃後，車輛通行數明顯增加許多，行人亦增多，於是他們願意主動退縮，以敦親睦鄰。

立法委員莊競程、市議員曾朝榮說，北屯區四平路與榮德路口因為台電鐵皮圍籬阻隔中斷，學生與行人行經時被迫要必須走到馬路上與車爭道，十分危險，但多年來，始終無解，讓地方憂心，多次陳情。

莊競程說，經邀請相關單位勘查，很高興台電公司同意退縮道路，並負擔全部施工經費，發揮敦親睦鄰精神。

台中市衛道中學前的人行道路因為台電鐵皮圍籬阻隔中斷，學生與行人被迫要必須走到馬路上與車爭道。圖／莊競程提供
台中市衛道中學前的人行道路因為台電鐵皮圍籬阻隔中斷，學生與行人被迫要必須走到馬路上與車爭道。圖／莊競程提供

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