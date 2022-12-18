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衛道中學學生20年與車爭道 台電用地退4米讓路睦鄰

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
立委莊競程與市議員曾朝榮合作，爭取打通台電用地，衛道中學前人行道安全無阻。圖／曾朝榮服務處提供
立委莊競程與市議員曾朝榮合作，爭取打通台電用地，衛道中學前人行道安全無阻。圖／曾朝榮服務處提供

台中市私立衛道中學前行人通道，屬台電用地以鐵皮圍籬阻隔，學生得繞路與車爭道。立委莊競程與市議員曾朝榮鍥而不捨，台電同意退縮4公尺，讓路給學生，預定春節後施工，明年4月完工。

台中市衛道中學師生數近3800人，學校對面北屯區四平路與榮德路口，部分屬台電土地設鐵皮圍籬，學生與行人須繞路走到馬路中央，險象環生。校方不斷陳情，20年來始終無解。

立委莊競程、市議員曾朝榮多次邀集台電台中區營業處經理古廣松、輸變電工程處中區施工處長張文旗、台中市交通局、衛道中學相關單位會勘，台電公司基於敦親睦鄰，最近同意四平路段鐵皮圍籬退縮4公尺空間，讓路給行人。

莊競程與曾朝榮指出，多次會勘看到學生與車爭道，當地交通流量越來越大，亟需解決。台電不但提供土地並負擔工程費用，發揮敦親睦鄰精神。

張文旗說，四平路上台電用地設鐵皮圍籬已20年，原作為儲料廠使用，放置線材等設備；當年車輛少，對學生影響較小。土地重劃後，交通流量大增，放學時間大量學生走在馬路上非常危險，台電公司了解現況，同意拆除退縮。

人行通道打通和整平作業，預定春節過後施工，2023年4月底以前完成。另一段約100公尺通行道路坑坑洞洞，台電將一併施工鋪平。

立委莊競程與市議員曾朝榮合作，爭取打通台電用地，衛道中學前人行道安全無阻。圖／曾朝榮服務處提供
立委莊競程與市議員曾朝榮合作，爭取打通台電用地，衛道中學前人行道安全無阻。圖／曾朝榮服務處提供

台電 台中市

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