中興新村創生育成市集啟用 80進駐團隊展成果
國發會中興新村活化專案辦公室去年11月成立地方創生育成村，吸引80組創生團隊進駐，在產業學界輔導下，成果亮眼，17日啟用創生育成市集，透過耶誕歡樂派對方式，提供團隊展售研發產品，團隊發表甘蔗渣做成環保餐具、無人機噴灑農藥、智慧感測床及櫛瓜麵條等研發成果。
創生育成市集啟用典禮，由國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴、南投市長當選人張嘉哲、勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地主任梁偉敏，以及當地里長等共同揭開大型禮物盒，啟用市集營運。
現場成果展區以耶誕節氛圍布置，並推出「中興知識王獎金挑戰賽」、「舞動村落 搖擺中興」、「育成村導覽」等活動，為中興新村增添熱鬧氣氛，也鼓勵民眾打卡上傳、分享。
吳文貴說，地方創生育成村去年11月成立，以創生培力及輔導創業為主軸，一年來，有80組創生團隊進駐，國發會提供免費辦公環境，每年還提供10萬元補助，並定期邀請學者及產業專家開課輔導。
在產學界輔導下，進駐的創生團隊見成果，包括鉅田潔淨公司利用甘蔗渣、鳳梨渣回收做成環保餐具、杯子、杯墊；南投仁愛的初瓜瓜農場研發出櫛瓜麵條、櫛瓜餅乾銷往全台；歐德卡科技公司研發出無人機，協助偏鄉、陡峭山區噴灑農藥或肥料；輔人科技公司研發智慧感測氣墊，可量測臥床者心跳、血壓，並有通報機制等。
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