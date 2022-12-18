中興新村創生育成市集啟用 80進駐團隊展成果

國發會中興新村活化專案辦公室去年11月成立地方創生育成村，吸引80組創生團隊進駐，在產業學界輔導下，成果亮眼，17日啟用創生育成市集，透過耶誕歡樂派對方式，提供團隊展售研發產品，團隊發表甘蔗渣做成環保餐具、無人機噴灑農藥、智慧感測床及櫛瓜麵條等研發成果。

創生育成市集啟用典禮，由國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴、南投市長當選人張嘉哲、勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地主任梁偉敏，以及當地里長等共同揭開大型禮物盒，啟用市集營運。

現場成果展區以耶誕節氛圍布置，並推出「中興知識王獎金挑戰賽」、「舞動村落 搖擺中興」、「育成村導覽」等活動，為中興新村增添熱鬧氣氛，也鼓勵民眾打卡上傳、分享。

吳文貴說，地方創生育成村去年11月成立，以創生培力及輔導創業為主軸，一年來，有80組創生團隊進駐，國發會提供免費辦公環境，每年還提供10萬元補助，並定期邀請學者及產業專家開課輔導。