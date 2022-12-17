彰化僑信美術班畢業成果展 巔覆傳統請動手
「請勿動手！」是藝術展覽會場常見的告示，彰化縣僑信國小美術班第25屆畢業成果展今天開幕，一反常態的在十多件作品標示「請動手做做看」，希望民眾本月31日前到員林美術館親近僑信美術班應屆畢業生的巧思，體驗作品美感。
僑信國小自四年級起，每一年級有一班美術班，21名應屆畢業生「3年磨一劍」創作上百件作品，校長黃榮森、員林市長游振雄、員林市民代表會代表張偉傑、彰化縣議員張錦昆、凃俊任及僑信國小家長會會長顏瑞賢、美術班聯誼會會長江明儒、有美術班的各國中小學校長和僑信美術班學生家長，今天熱烈參與學童的畢業成果展。
今年畢業展主題牆「人孔蓋」，採用彰化縣各鄉鎮市的植物、地標、特產、代表性的人物、吉祥物等圖像設計圖案，期待藉由作品喚醒在地人關懷在地文化，期許與能改變自己家鄉的人一起共好，展場中多處展覽品寓意生活處處是藝術，陳列的骰子上面點數是小朋友等作品縮圖，文創也可以很藝術，僑信應屆畢業生還挑選自己喜愛的作品裁切成拼圖，參觀者可動手玩，外聘老師帶領應屆畢業生製作與生態關懷相關的金工作品，造形具巧思
游振雄說，這次展覽作品內容多元，形式上有繪畫、漫畫、水墨、版畫、平面設計、立體造型與複合媒材，展現孩子在求學歷程中，經歷無數次創意激發後的豐碩創作成果，更是孩子藝術夢想的實現，帶領觀賞者走進充滿童趣的幻想國度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言