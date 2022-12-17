冷氣團擋不住 近800人參加慈濟歲末祝福

即使冷氣團發威，擋不住近800名民眾的虔誠，今天分別到慈濟的田中環保教育站，永靖環保站，參加2022年慈濟社區歲末祝福感恩會，接受靜思精舍德勱法師與德淳法師帶來證嚴法師的祝福。

靜思精舍德勱法師表示，過去一年國際間發生很多事情，「戰爭」逃離的心情加上COVID-19疫情讓人心苦悶，民眾應發揮愛心幫助烏克蘭人民，給他們實質和心靈上的幫助與希望，疫情讓大家戴口罩，一戴就是2、3年，經統計顯示戴口罩減少國人的肺部相關疾病，精神疾病指數卻攀升23%，疫後恢復正常生活，要多出來與人活動，多做好事，每個人都有一份力量可以做到慈悲行善福滿門，並做傳承給下一代。

田中環保教育站的志工另舉辦場現場揮毫春聯區、記趣兒時區、一生無量種子植物區﹑弘法利生好手藝洛神花果醬祈福區、靜思語抽籤互動區，活動熱絡。參加田中場歲末祝福的「阿美（化名）」，30年前靠村長幫忙募款為她的婆婆料理後事並度過生活難關，因參加長照課程建立信心，目前做手工，日子過得去，今天抱著回饋感恩的心情主動捐出兩萬元，也為這個社會盡一分心力。

永靖鄉長詹木根全程參與永靖場歲末祝福，他表示，兒子念國中時得到慈濟志工陪伴，參加慈濟「慈少班」，後來考上慈濟大學，就讀期間正向改變很多，他會盡心力請鄉民做環保愛護地球。看慈濟大藏經在全球做非常非常多好事﹑在社區裡他盡一份心力就是呼籲鄉民做環保護地球。