影／一塊板子讓氣流滑翔飛機升空 百人角逐「夢想起飛」

首屆「夢想起飛-氣流滑翔飛機」競賽，今天上午在台中市豐原區富春國小舉行，吸引300多位師生角逐，一架氣流滑翔飛機從設計、裁切到繪圖全由學生一手包辦，一組3人手持板子以接力繞行方式讓飛機升空、飛行，實踐從「想」到「做」的展現。

承辦學校富春國小校長李秀櫻表示，過去學生單向「想」的學習模式，欠缺「實作」的課程，這次「夢想起飛」活動，學生要利用一片保麗龍與膠帶，發揮巧思創意，3人一組製造一架能飛行參賽的氣流滑翔飛機，正是翻轉了從「想」到「做」的展現。

今年共有45組學生報名參賽，參賽學生要在30分鐘內，現場製作完成一架創意氣流滑翔飛機，利用保麗龍、膠帶等簡單材料，以加熱的鎳鉻絲切割保麗龍至1到2mm，設計上色、剪裁出飛機造型。

台中科技中心主任、富春國小老師鄭宏吏解說，學生在機首配重、調整重心，運用簡易的「空氣科學」上場比賽，持推板在飛機下方製造上升氣流，飛機憑藉著氣流基礎理論，不需接觸、沒有動力就能飛得遠、飛得穩。

富春國小表示，本次「飛行尖兵獎」由台中市中區光復國小以98分高分摘下、「創意設計獎」是台中市國安國小抱回。選手鄭詠薰認為，透過板子的高度，可以控制飛機前進，真的動靜皆「移」；選手林承鋐說，這次比賽突破練習的分數，很開心。指導老師黃淑麗分享，氣功飛機讓孩子展現自信，是很棒的全市性交流活動。

李秀櫻指出，感謝教育局結合台中市科技領域輔導團、北新、立新、大甲、沙鹿、潭秀、成功、西苑科技中心，共同規劃活動，啟蒙學生更多的學習熱情與自主學習動力。