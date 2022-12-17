后里馬鈴薯暨花卉活動今登場 親子闖關、插花等你來挑戰

年終正值后里馬鈴薯與花卉產季！台中市后里區公所今、明兩天在后里森林園區舉行「馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，后里盛產花卉四大天王：百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴，馬鈴薯正值豐收，現場提供親子闖關、插花與花球射門體驗，歡迎遊客來挑戰。

民政局長吳世瑋表示，今年活動為期2天，融合后里豐富的在地文化特色，有寓教於樂的插花、馬鈴薯花草地親子闖關拿好禮，還有花球射門體驗活動，現場數千朵文心蘭、百合花、太陽花、火鶴爭奇鬥艷，小農市集擺攤，相當熱鬧。

這次更結合后里區徽，打造花卉裝置藝術，提供心型花步道，讓民眾拍照打卡，體驗網美樂趣。

后里區長賴同一表示，后里馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量約3200公噸，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評；后里花卉栽種面積及產量，面積達320公頃以上，居全國第二。

后里區公所指出，為迎接聖誕佳節及金兔年，公所以內埔庄役場(公所廳舍)為主軸，串聯后里區第四號公園、墩西里休憩綠地及后里運動公園等四處，打造璀璨繽紛夜間光環境，充分展現景點夜間輪廓美感。