不再「 呷飯攪沙」 烏溪及濁水溪防制揚塵展現成效

入冬颳起東北季風，彰化縣烏溪及濁水溪河床裸露地揚塵，遮天蔽地，「 呷飯攪沙」是沿岸居民一大苦痛。近年來，在經濟部河川局及彰化縣環保局以造林、植生及稻草、枯枝覆蓋等方式抑制下，烏溪已7年、濁水溪2年都沒有再出現揚塵事件，展現成效。

環保署列管全台揚塵嚴重的9條河川中，烏溪及濁水溪均列名其中，環保署除要求訂定揚塵預警、通報及演練等措施外，並依河川特性精進河川揚塵防制工法，包括採取水覆蓋、石圍籬、綠覆蓋等，落實高灘地使用管制，加強河岸裸露地植樹，擴大防風林造林綠化面積，可兼具保安及防風效果，並加強河岸兩旁裸露地植樹，營造及復育河川生態。

彰化縣環保局長江培根說，烏溪河川地2017年的裸露面積是782公頃，環保局及經濟部第三河川局合作，在和美鎮中寮里前河中島鋪設0.5公頃防塵網並噴灑草籽後，現地植生狀況良好，依空照圖顯示，去年已減為530公頃，目今年更已剩約295公頃，減少45%，烏溪已7年未再出現揚塵事件，但環保局仍定期舉辦揚塵防護演練，以利即時應變，將影響降至最低。

至於濁水溪部分，江培根說，環保署歷年來，投入濁水溪揚塵防制已達十多億元，在南岸雲林主要受淤積影響，北岸彰化則是受到沖刷，因此彰化縣環保局除辦理高灘地邊坡培厚工程外，並依據彰化縣產業特性，除以稻草覆蓋河川地外，還以葡萄藤枯枝、田尾花卉下腳，甚至在大城鄉還以牡蠣殼覆蓋河川地，抑制揚塵。