不再「 呷飯攪沙」 烏溪及濁水溪防制揚塵展現成效
入冬颳起東北季風，彰化縣烏溪及濁水溪河床裸露地揚塵，遮天蔽地，「 呷飯攪沙」是沿岸居民一大苦痛。近年來，在經濟部河川局及彰化縣環保局以造林、植生及稻草、枯枝覆蓋等方式抑制下，烏溪已7年、濁水溪2年都沒有再出現揚塵事件，展現成效。
環保署列管全台揚塵嚴重的9條河川中，烏溪及濁水溪均列名其中，環保署除要求訂定揚塵預警、通報及演練等措施外，並依河川特性精進河川揚塵防制工法，包括採取水覆蓋、石圍籬、綠覆蓋等，落實高灘地使用管制，加強河岸裸露地植樹，擴大防風林造林綠化面積，可兼具保安及防風效果，並加強河岸兩旁裸露地植樹，營造及復育河川生態。
彰化縣環保局長江培根說，烏溪河川地2017年的裸露面積是782公頃，環保局及經濟部第三河川局合作，在和美鎮中寮里前河中島鋪設0.5公頃防塵網並噴灑草籽後，現地植生狀況良好，依空照圖顯示，去年已減為530公頃，目今年更已剩約295公頃，減少45%，烏溪已7年未再出現揚塵事件，但環保局仍定期舉辦揚塵防護演練，以利即時應變，將影響降至最低。
至於濁水溪部分，江培根說，環保署歷年來，投入濁水溪揚塵防制已達十多億元，在南岸雲林主要受淤積影響，北岸彰化則是受到沖刷，因此彰化縣環保局除辦理高灘地邊坡培厚工程外，並依據彰化縣產業特性，除以稻草覆蓋河川地外，還以葡萄藤枯枝、田尾花卉下腳，甚至在大城鄉還以牡蠣殼覆蓋河川地，抑制揚塵。
彰化縣全台葡萄最大生產大縣，農民在修剪後產生的大量葡萄藤枝，常被隨意棄置或露天燃燒，造成環保問題，環保局運用葡萄藤枝、枯木等農業資材，分別於竹塘鄉高鐵橋下游及大城鄉興山公園旁，鋪設於裸露地上方，抑制揚塵產生，共計施作面積約2.7公頃，運用農業資材重量約430公噸，濁溪已連續2年無揚塵事件日，達到揚塵防制效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言