全國最大建國市場歡慶50周年 攤商推50元銅板價商品促銷

台中市建國市場是全國最大的公有零售市場，經台中市府規畫及配合鐵路高架化、中區再生計畫等，搬遷至現址經營，今天舉辦50周年慶活動，攤商也提供500份超值商品，以50元銅板價促銷，不少民眾，趕來搶便宜。

台中市長盧秀燕今天出席50周年慶活動，她表示，建國市場自1972年完工啟用，至今已有50年歷史，2016年9月20日搬到現址經營，是台灣最大的公有市場，備受消費者喜愛，不只批發也有零售，她自己常到這裡採購，來自世界各地喜歡逛市場的遊客到台中，也會到建國市場觀光。

盧秀燕說，建國市場共有711攤，經營很好，業務蒸蒸日上，在中央經濟部評鑑中，建國市場拿到285顆星的星級數，是全國得到星級數最多的市場，可見市場供貨、服務態度、經營環境都很好。

經發局指出，建國市場今天舉辦50周年慶活動，為回饋消費者，推出「銅板購促銷活動」，攤商們提供500份價值逾100元的市場知名產品，供民眾以50元銅板價購買，民眾可多多消費。此外，為慰勞攤商多年來的辛勤，市場自治會也準備高達50份獎品給攤商摸彩，讓攤商抽獎。

建國市場自治會日前已向經濟部及市府爭取相關經費，建置「建國市場.com」線上購物系統 https://jkmkt.com.tw/ ，民眾可以白天到市場遊逛，晚上在家動動手指訂購商品，期望透過多元的服務，給予消費者更多不一樣的感受。