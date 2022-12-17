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彰化縣火葬場有眉目 一北二南評估選址中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民往生都到外縣市火葬，家屬帶骨灰回彰化縣家鄉安奉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民往生都到外縣市火葬，家屬帶骨灰回彰化縣家鄉安奉。記者簡慧珍／攝影

火葬場是避鄰公共設施，彰化縣沒火葬場，每次提到興建，總是引發預定地點的鄰近居民強烈抗議；縣長王惠美今天表示，已有3個預定地點，鄉鎮市公所提出後將舉辦公聽會，縣政府樂觀其成。

彰化縣民辦理喪事，為了準時到達外縣市的火葬場，一大早舉行告別式已成常態，鄰縣某火葬場數年前規定改為現場排隊，先到先處理，縣民的喪事更是提前到清晨5點至6點，不但喪家半夜起床準備，民意代表拈香必須天未亮就出門，若遇上冬季像這兩天冷氣團發威，民眾叫苦連連。

眾人認為彰化縣有必要興建火葬場，真有鄉鎮市提出，立馬引起強烈抗議，例如兩名前縣長分別規畫在花壇鄉及在埔鹽鄉、福興鄉的交界處，在地和鄰近居民大規模抗爭，也有鄉長規畫提供土地給縣政府合建，消息傳出就抗議的白布條沿路飄揚。

縣長王惠美成功連任，選前已有選民預測她第二任可以放手做事，包括推動興建火葬場。今天她表示，已有一北彰、二南彰的3個預定地點正在評估中，待鄉鎮市公所提出計畫，將和縣政府舉辦說明會、公聽會，把程序做好做滿，得到在地過半數民眾同意後才辦理，縣政府對興建火葬場便利縣民一案「樂觀其成」。

據了解，火葬場最好設在現有示範公墓區，有追思堂、納骨塔之類建物，因火葬幾乎是現代人必須接受的人生最後選擇，火葬場可為公共造產基金進帳數以千萬元，連未必是藍營執政的鄉鎮市都為之心動而展開爭取行動。

火葬 王惠美

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