中捷列車進站聖誕樂聲飄揚 10米高冰藍色聖誕樹成亮點

台中捷運即日起列車進站前將響起聖誕音樂，提醒旅客準備上車，並增加目的地廣播，以利視障乘客辨識乘車方向。12月18日至29日間，中捷公司還邀請不同團體到車站快閃報佳音，把祝福透過歌聲傳遞給旅客。

台中捷運即日起在列車進站前月台門閃爍時，會播放即將進站列車目的地廣播，且以男聲、女聲做為乘車方向的區別，北上月台為男聲、南下月台為女聲，以利視障乘客辨識乘車方向。

中捷公司表示，語音內容前會先播放一小段音樂，適逢聖誕節期間，因此採用應景的聖誕音樂，除車站廣播，為提醒乘客轉乘站或終點站到，在到達轉乘站或終點站前，車廂內也增加播放提醒音樂，同樣採用聖誕旋律。至於聖誕節後會換成甚麼音樂？請市民拭目以待。

中捷公司特別邀請台中靈糧堂、台中室內合唱團、大墩長老教會、東山高中、明道中學學生到各車站快閃報佳音，12月18、19、24及29日分別在市政府站、水安宮站、南屯站、文心中清站、文心森林公園站與高鐵台中站等車站傳遞祝福，帶給旅客驚喜。