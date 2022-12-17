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中捷列車進站聖誕樂聲飄揚 10米高冰藍色聖誕樹成亮點

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運市政府站外10米高的冰藍色聖誕樹已經點燈，成為今年聖誕必拍的打卡景點。圖／中捷提供
台中捷運市政府站外10米高的冰藍色聖誕樹已經點燈，成為今年聖誕必拍的打卡景點。圖／中捷提供

台中捷運即日起列車進站前將響起聖誕音樂，提醒旅客準備上車，並增加目的地廣播，以利視障乘客辨識乘車方向。12月18日至29日間，中捷公司還邀請不同團體到車站快閃報佳音，把祝福透過歌聲傳遞給旅客。

台中捷運即日起在列車進站前月台門閃爍時，會播放即將進站列車目的地廣播，且以男聲、女聲做為乘車方向的區別，北上月台為男聲、南下月台為女聲，以利視障乘客辨識乘車方向。

中捷公司表示，語音內容前會先播放一小段音樂，適逢聖誕節期間，因此採用應景的聖誕音樂，除車站廣播，為提醒乘客轉乘站或終點站到，在到達轉乘站或終點站前，車廂內也增加播放提醒音樂，同樣採用聖誕旋律。至於聖誕節後會換成甚麼音樂？請市民拭目以待。

中捷公司特別邀請台中靈糧堂、台中室內合唱團、大墩長老教會、東山高中、明道中學學生到各車站快閃報佳音，12月18、19、24及29日分別在市政府站、水安宮站、南屯站、文心中清站、文心森林公園站與高鐵台中站等車站傳遞祝福，帶給旅客驚喜。

此外，捷運市政府站外10米高的冰藍色聖誕樹已經點燈，即日起至明年1月15日，每日17時30分至21時30分閃耀光芒，聖誕樹上特殊顏色呼應太陽系上每一顆行星的變幻多彩，成為今年聖誕必拍的打卡景點。

12月18日至29日間，中捷公司邀請不同團體到車站快閃報佳音。圖／中捷提供
12月18日至29日間，中捷公司邀請不同團體到車站快閃報佳音。圖／中捷提供

台中捷運

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