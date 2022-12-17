中市科技執法有成 空品感測器獲「雲端物聯網創新獎」

台中市共布建1411台空品感測器，善用科技強化智慧執法，進而改善空氣品質，這項空品感測器結合物聯網科技，榮獲「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎項，昨由數位發展部數位產業署長呂正華頒獎肯定。

今年台中空品感測器物聯網的應用績效亮眼，不僅東亞地區唯一獲得國際賽事「智慧50大獎（Smart 50 Awards）」、「亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級的肯定；雲端物聯網技術應用在空品智慧管理成果也通過「2022雲端物聯網創新獎」決選獲獎。

環保局長陳宏益表示，獲獎對台中市智慧城市科技創新是最大的鼓勵，未來將持續精進空品感測器物聯網功能、開發更多元環境治理措施，讓民眾感受環保局致力改善空品的決心與成果。