聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市科技執法有成 空品感測器獲「雲端物聯網創新獎」
台中市共布建1411台空品感測器，善用科技強化智慧執法，進而改善空氣品質，這項空品感測器結合物聯網科技，榮獲「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎項，昨由數位發展部數位產業署長呂正華頒獎肯定。
今年台中空品感測器物聯網的應用績效亮眼，不僅東亞地區唯一獲得國際賽事「智慧50大獎（Smart 50 Awards）」、「亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級的肯定；雲端物聯網技術應用在空品智慧管理成果也通過「2022雲端物聯網創新獎」決選獲獎。
環保局長陳宏益表示，獲獎對台中市智慧城市科技創新是最大的鼓勵，未來將持續精進空品感測器物聯網功能、開發更多元環境治理措施，讓民眾感受環保局致力改善空品的決心與成果。
環保局表示，台中市轄內布建空品感測器，總數達1411台，數量、涵蓋率高居全國之冠，今年透過物聯網科技整合空品感測器數據、測站氣象資料、台中市內工廠資料，建置空品感測器物聯網平台，運用視覺化呈現感測器數據趨勢、大數據分析統計功能，使稽查單位可掌握最即時的空品資訊、強化智慧執法。今年共提供重大空污事件即時分析圖卡55件，輔助稽查單位限縮污染源，查獲裁處超過30件，裁罰金額超過800萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言