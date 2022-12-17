首波寒流合歡山湧現追雪族 只下雨未降雪

入冬首波寒流今天南下，追雪族一早上山合歡山追雪，但因氣溫攝氏2度到8度，只有下雨並沒有下雪，但車流量增加，昆陽、武嶺、合歡山遊客中心等停車場一早就停滿。警方也在沿途維持秩序，不少遊客期待晚間氣溫下降，能迎來合歡山首波初雪，警方提醒遊客合歡山低溫濕滑，除了注意路況安全，也要做好禦寒準備。

寒流報到，昨天就有遊客迫不及待到合歡山等待降雪。高雄楊姓遊客說，今天早上合歡山水氣充足，但溫度未到零度以下只有下雨，但合歡群峰雲霧縹緲若隱若現，也是另一種美，因為氣象預報入夜後低溫可能到零下4度，他將守到明天，希望迎來初雪。

仁愛警分局翠峰派出所表示，合歡山上午車流正常交通順暢，警方設置三角錐引導車流，也請駕駛配合，不要路邊違停，否則將會開單取締，維持交通秩序。

氣象局指出，周六白天水氣偏多，各地陰雨山區降雨明顯。隨著溫度下降，中北部海拔3800公尺以上高山有下雪機會。下午起氣溫逐漸下降，北部海拔2000公尺以上的山區也有降雪機率。

仁愛警分局表示，近日天氣寒冷若水氣充足，合歡山若下雪，將實施雪季勤務。今年與埔里工務段在武嶺停車場成立雪季聯合工作站，有保全人員進駐配合警方執勤。為維護合歡山地區交通安全及順暢，從武嶺至合歡主峰口（台14甲線31.1K至31.4K） 路段設紅綠燈號誌管制系統，解決道路狹窄不易會車問題。