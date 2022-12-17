中市推空品感測器 獲雲端物聯網創新獎

台中市政府實施污染溯源智慧執法，加強環境治理，台中市環保局今天表示，今年以空品感測器結合物聯網科技執法有成，獲「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎項。

台中市環保局發布新聞稿指出，「2022雲端物聯網創新獎」16日在台北市頒獎，環保局今年度攜手環保署與思維環境科技有限公司，共同以空品感測器結合物聯網科技對台中空氣品質進行環境治理及污染溯源智慧執法有成，獲「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎項。

環保局長陳宏益指出，今年度台中空品感測器物聯網的應用績效相當亮眼，不僅於東亞地區唯一獲得國際賽事「智慧50大獎（Smart 50 Awards）」及「亞太暨台灣永續行動獎」雙料獎項的肯定，於雲端物聯網技術應用在空品智慧管理成果也順利通過「2022雲端物聯網創新獎」決選獲獎。

陳宏益認為，獲獎對台中市智慧城市科技創新是最大的鼓勵，未來將持續精進空品感測器物聯網功能、開發更多元環境治理措施，讓市民感受環保局致力改善空氣品質的決心與成果。

環保局表示，台中市轄內各行政區都布建空品感測器，總數達到1411台，數量、涵蓋率高居全國之冠，今年度透過物聯網科技整合空品感測器數據、測站氣象資料、台中市內工廠資料，建置空品感測器物聯網平台。

環保局指出，經運用視覺化呈現感測器數據趨勢、大數據分析統計功能，使稽查單位可掌握最即時的空品資訊、強化智慧執法，今年度共提供重大空污事件即時分析圖卡55件，輔助稽查單位限縮污染源，查獲裁處案件超過30件，裁罰金額超過800萬元，顯示空品物聯網結合智慧稽查，有助改善空氣品質。