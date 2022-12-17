耶誕節與2023元旦連假 中橫便道增為5時段通行

下周迎耶誕佳節，公路總局谷關工務段有鑑於耶誕節及2023年元旦連續假期，是大梨山地區泰雅族重要的民俗團圓節日，中橫便道原開放3時段，開放增為5時段放行，請用路人留意。

中橫便道原每日開放時段為：7時、12時及下午4時30分通行時段，本次因應耶誕節，增加時段如下：12月23日（周五）至12月26日（周一），由原3時段增為5個時段（上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分），於12月27日（周二）恢復為3時段（上午7時、12時及下午4時30分）。

2023年元旦連續假期，中橫便道增加時段日期如下：2022年12月30日（周五）至2023年1月3日（周二），由原3時段增為5個時段（上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分），於2023年1月4日（周三）恢復為3時段（上午7時、12時及下午4時30分）。

谷關工務段提醒，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維安全。

通行中橫便道僅限原可通行中橫便道的5種對象：梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。