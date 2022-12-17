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寒流來襲 彰化縣針對街友啟動「低溫關懷機制」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美昨晚到彰化市老人文康活動中心，發放熱食與禦寒物資關懷街友。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨晚到彰化市老人文康活動中心，發放熱食與禦寒物資關懷街友。圖／彰化縣政府提供

寒流來襲，氣溫如溜滑梯般驟降，彰化縣政府針對街友啟動低溫關懷機制，除提供服務專線外，並結合民間社團發放熱食與禦寒物資關懷街友，必要時提供臨時收容服務。

昨晚的氣溫已有明顯下滑，彰化市長樂社區發展協會及員林市愛加倍社區服務協會準備炒麵、油飯、肉骨茶及蘿蔔魚丸湯等熱食共300份，彰化縣政府準備外套、手套、毛帽及暖暖包等禦寒物資，分別在彰化市老人文康活動中心、員林公園，發放熱食與禦寒物資關懷街友，縣長王惠美及副縣長洪榮章也都分別前往關懷。

王惠美表示，彰化縣街友遇到社會福利需求及困難，可撥打1957福利諮詢專線，安置需求部分，可透過社會處轉介至人安基金會或愛加倍社區服務協會，他們都提供臨時收容服務。

大環境不佳、社會壓力大，許多突發事件往往讓人措手不及，社會的安全網或許很難毫無缺縫，但彰化縣政府很努力在做，希望每位縣民在需要縣府的時刻，都可以被縣府的照護網接住。縣府也正在推動街友的工作媒合，將社區的勞動需求與具有生產力的街友對接，不僅提供物資上的協助，也要讓這些過去面臨經濟或健康困難的夥伴，可以再次的自立，展開更好的生活。

社會處表示，低溫期間，社會處提供服務專線，分別有街友服務：0937-250847、獨居老人服務：0978-263135及1957社會福利諮詢專線。為避免街友發生不幸事件，請民眾或警察如有看到需要幫助的街友，可立即撥打下列電話：白天：04-7532228、7532235；夜間及假日輪值手機：0937-250847，社會處將提供保暖衣物、熱食或協助暫時安置等服務。

彰化縣長王惠美昨晚到彰化市老人文康活動中心，發放熱食與禦寒物資關懷街友。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨晚到彰化市老人文康活動中心，發放熱食與禦寒物資關懷街友。圖／彰化縣政府提供
彰化縣副縣長洪榮昨晚代表縣長王惠美，到員林公園發放熱食與禦寒物資關懷街友。圖／彰化縣政府提供
彰化縣副縣長洪榮昨晚代表縣長王惠美，到員林公園發放熱食與禦寒物資關懷街友。圖／彰化縣政府提供

街友 低溫

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