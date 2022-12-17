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台中新科議員點將／古秀英 爭建部落活動中心

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
退休校長古秀英初次參選，擊敗老將議員林榮進。圖／古秀英提供
退休校長古秀英初次參選，擊敗老將議員林榮進。圖／古秀英提供

退休校長古秀英打敗老牌議員林榮進，當選山地原住民議員。古秀英說，當選壓力雖大，但知道自己要做什麼；她擅長教育，要在部落成立活動中心，讓族人有場域互動，推動觀光、產業與在地文化結合，讓遊客不只是走馬看花，更能深入原鄉文化。

古秀英參選一戰成功，她說「都是冥冥中註定」，擔任神岡圳堵國小校長期間，承辦台中市原住民族部落大學執行長，走訪29行政區，廣泛接觸族人，更拿下全國獎項，「我的餘生就是要為族人服務」。

古秀英退休後，回到故鄉和平區巴冷部落，還接下中央原民會「智慧部落」任務，推廣到和平8部落，教導族人運用3C產品行銷；古秀英前年在族人鼓勵下，讓政壇「小白」的她毅然投入參選，以無黨籍拿下5成4得票率，為山地原住民議員注入新血。

古秀英直言，教育是根本，民族教育文化要扎根，活動中心是部落的「心臟」，婚喪喜慶、教育活動都在此，但新佳陽、哈崙台等部落都沒有供族人交流的平台，她將極力爭取。

市府推動「小黃公車」，不過古秀英說，大甲溪、大安溪沿線部落都沒有，裡冷、松鶴與達觀部落耆老走不出住家、無法洽公就醫；她鼓勵原鄉青年返鄉，擔任小黃公車司機，族人可互相照顧。

古秀英說，和平區是台中後花園，「最好的空氣也在和平」，除推廣觀光與產業，應結合原鄉文化與教育，讓遊客深度體會原民文化、產業，下山帶走農特產品與山城的美好回憶。

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